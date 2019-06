iA Groupe financier lance le compte d'épargne à intérêt élevé

Une solution avantageuse pour les personnes désirant combiner placement et épargne dans un même compte

QUÉBEC, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau compte d'épargne à intérêt élevé, disponible dès maintenant à l'ensemble de la clientèle de l'Épargne et retraite individuelles. Le compte d'épargne à intérêt élevé de iA Groupe financier permet à la clientèle de l'entreprise de profiter de certains avantages incontournables.

« L'arrivée du compte d'épargne à intérêt élevé marque une étape importante dans la diversification de notre gamme d'options d'investissement. Il s'agit d'une solution très intéressante pour nos clients qui cherchent à placer une partie de leur argent à l'abri du risque d'une baisse des marchés boursiers, souligne Pierre Vincent, vice‑président principal, Distribution et développement des produits d'assurance chez iA Groupe financier. Notre objectif est de répondre aux besoins financiers de nos clients, quels qu'ils soient. »

Rappelons qu'en 2016, iA Groupe financier avait lancé le produit REEE Mes études+, qui était son premier produit d'épargne à offrir l'option d'un compte à intérêt élevé. Puisque cette option a été une réussite instantanée, les clients ainsi que les conseillers seront ravis d'apprendre que l'entreprise offre maintenant une solution similaire dans tous ses produits d'épargne, quel que soit le type d'enregistrement (REER, CELI, FERR).

Les clients ont maintenant l'opportunité de profiter des avantages des fonds distincts tels que la protection contre les créanciers et le versement rapide et confidentiel aux bénéficiaires en cas de décès, tout en ayant accès à tout moment à leurs économies.

Toujours dans le but de simplifier ses processus pour les conseillers et, par le fait même, de garder les choses simples pour ses clients, iA Groupe financier a fait en sorte qu'il n'y ait aucun contrat supplémentaire à ouvrir ni solde minimum ni frais pour se prévaloir du nouveau compte d'épargne à intérêt élevé.

Les clients profiteront alors de la simplicité d'avoir tous leurs placements (fonds distincts, fonds à intérêt garanti et compte d'épargne à intérêt élevé) regroupés dans un seul et même contrat.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

