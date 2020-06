QUÉBEC, le 15 juin 2020 /CNW/ - iA Groupe financier lance aujourd'hui iA PAR, son tout nouveau produit d'assurance vie avec participation, qui s'adresse à une clientèle qui cherche à maximiser son patrimoine successoral, à avoir accès à une source de liquidités et à diversifier ses investissements.

« iA PAR démontre encore une fois notre engagement à constamment innover et à proposer une expérience inégalée à nos clients et vient parfaitement consolider notre offre de produits, souligne Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles, chez iA Groupe financier. Nous avons toujours eu à cœur d'offrir des solutions qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir maintenant notre nouveau produit d'assurance vie avec participation et de leur faire bénéficier de ses avantages. »

Un produit flexible et hautement concurrentiel

iA PAR convient aux attentes les plus élevées des clients qui souhaitent :

Maximiser leur patrimoine successoral grâce aux participations annuelles;

Générer une source de liquidités à long terme, notamment pour bonifier leur retraite ou pour réduire le paiement de leurs primes;

Procurer une base financière solide pour l'avenir de leurs enfants/petits-enfants;

Bénéficier d'une source de diversification de leurs actifs, avantageuse du point de vue fiscal et incluant un accès privilégié à des classes d'actifs institutionnelles.

iA PAR propose des caractéristiques parmi les plus recherchées sur le marché :

Des durées de paiement flexibles de 10 ans, 20 ans ou jusqu'à 100 ans;

de 10 ans, 20 ans ou jusqu'à 100 ans; Quatre options d'affectation des participations dont l'option de dépôt supplémentaire (ODS), qui permet d'accélérer la croissance du capital-décès et une valeur de rachat;

dont l'option de dépôt supplémentaire (ODS), qui permet d'accélérer la croissance du capital-décès et une valeur de rachat; La garantie d'invalidité incluse d'office permettant d'accéder aux valeurs de rachat.

Une expérience de vente distinctive pour les conseillers en sécurité financière :

La vente du produit iA PAR se fait dans EVO , notre plateforme transactionnelle innovatrice qui offre une expérience simplifiée et adaptée à la réalité des conseillers;

se fait dans , notre plateforme transactionnelle innovatrice qui offre une expérience simplifiée et adaptée à la réalité des conseillers; iA PAR fait également partie de nos produits à acceptation instantanée au point de vente jusqu'à 1 million de dollars!

BONI À VIE | Une offre de lancement avantageuse!

Jusqu'au 31 octobre 2020, les adhérents au produit iA PAR bénéficient d'une bonification de +0,25 % du taux de barème des participations, et ce, pour toute la durée de vie du contrat.

Une équipe de placement chevronnée

C'est l'équipe de iA Gestion de placements (iAGP), une filiale de iA Groupe financier, qui gère le Compte des contrats avec participation. iAGP a comme objectif de maximiser la croissance des investissements pour ainsi procurer aux clients un avenir financier solide et bien planifié et leur offrir une source de diversification d'actifs qui vise des rendements supérieurs à long terme.

Opter pour iA PAR, c'est donc bénéficier de l'excellence de iAGP, qui compte une centaine de professionnels du placement et qui gère avec succès des actifs de plus de 80 milliards de dollars.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

