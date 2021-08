QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier rend publique aujourd'hui sa vision pour l'avenir du travail après la pandémie. L'approche de l'entreprise reposera sur un modèle hybride et flexible combinant à la fois le télétravail et la présence au bureau. Cette approche souple et basée sur le choix vise à offrir à la majorité des plus de 8 000 employés de iA Groupe financier la possibilité de choisir au quotidien où travailler afin d'être le plus efficace. L'objectif demeure de soutenir l'ambition de la société de continuer à livrer un service exemplaire à nos clients et à nos partenaires. La flexibilité est maintenant un facteur clé pour retenir et attirer les meilleurs talents et livrer une solide performance; iA Groupe financier n'imposera donc pas de nombre de jours obligatoire au bureau.

« Malgré la pandémie, nous avons continué à livrer d'excellents résultats et de la valeur à toutes nos parties prenantes, explique Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Nos employés ont constamment fait preuve d'efficacité, d'engagement et d'agilité. Ils ont été en mesure de tirer parti des avantages du télétravail. Voilà pourquoi nous nous dirigeons avec enthousiasme et confiance vers un mode hybride dont les perspectives de succès sont indéniables. »

Afin de soutenir cette nouvelle réalité et de favoriser une culture de collaboration, les espaces de bureaux seront repensés afin d'offrir une expérience employé des plus stimulantes en milieu de travail. Pour réaliser sa vision, l'entreprise déploie de nouvelles technologies tout en développant divers outils indispensables à cette transformation qui sera mise en place progressivement à la fin de 2021.

Nous sommes persuadés que ce nouveau mode de travail sera un élément moteur au soutien de notre croissance continue à long terme, au grand bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

