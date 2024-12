QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux de féliciter les organismes caritatifs gagnants de son huitième concours philanthropique annuel. Fondation La rue des Femmes (Montréal, Québec), Food4Kids Halton (Burlington, Ontario), Vancouver Food Runners (Vancouver, C.-B.) et Qajuqturvik Community Food Centre (Iqaluit, Nunavut) recevront chacun 105 000 $ pour mener à bien leur travail.

« Chaque année, nous sommes touchés et impressionnés par les propositions inspirantes que des organismes caritatifs de toutes les régions du Canada soumettent à notre concours philanthropique. Nous voyons clairement les efforts remarquables qu'ils investissent pour améliorer la vie quotidienne de la population canadienne. Je suis fier que iA Groupe financier soutienne de manière importante les efforts caritatifs partout au pays. Au nom de la société, je remercie tous les organismes qui ont soumis une proposition pour le travail important qu'ils accomplissent », a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Cette année, le concours était axé sur des enjeux sociétaux, les dons étant destinés à soutenir des organismes caritatifs s'attaquant à des problèmes sociaux comme l'itinérance, l'insécurité alimentaire, le décrochage scolaire, la toxicomanie, la violence, la discrimination, la maladie mentale ou l'isolement.

Des centaines d'organismes caritatifs de partout au Canada ont soumis des propositions, qui ont été soigneusement analysées par un comité chargé de sélectionner 12 finalistes - répartis dans quatre régions géographiques (Ouest du Canada, Ontario, Québec et Atlantique/Nord du Canada) afin d'assurer une distribution équitable des dons - avant d'être soumises au vote du public canadien.

Les quatre premiers organismes recevront chacun un don de 100 000 $, tandis que 10 000 $ seront remis à chacun des huit autres, ce qui contribuera à générer des retombées significatives et à soutenir des projets essentiels dans les communautés locales du pays. En outre, les 10 000 employés et employées de iA Groupe financier ont été invités à choisir leurs quatre organismes coups de coeur qui recevront chacun 5 000 $ supplémentaires.

GAGNANTS DU GRAND PRIX DE 100 000 $

Fondation La rue des Femmes , Montréal (Québec)

Favori des employés de iA Groupe financier (don supplémentaire de 5 000 $)

Un don à La rue des Femmes offrira un nouveau départ à des femmes en état d'itinérance, souvent marquées par des traumatismes profonds. Grâce à votre générosité, nous pourrons développer notre offre de soins thérapeutiques avec l'ouverture de notre quatrième maison et offrir ainsi davantage d'heures de thérapies personnalisées. Ces soins, tels que la psychothérapie, l'art-thérapie ou le counseling en toxicomanie offrent aux femmes des outils et un environnement sécurisant pour surmonter leurs traumatismes. La rue des Femmes offre un parcours complet de soins, aidant ainsi des milliers de femmes à retrouver leur dignité et leur vie. Notre objectif : offrir un avenir meilleur à toutes celles que nous accompagnons et contribuer à bâtir une société plus juste et inclusive.

Food4Kids Halton , Burlington ( Ontario )

Favori des employés de iA Groupe financier (don supplémentaire de 5 000 $)

Un don améliorerait considérablement notre mission qui consiste à lutter contre la faim chez les enfants et à soutenir les familles vulnérables de la municipalité régionale de Halton. Les fonds permettraient de financer directement des aliments nutritifs pour plus de 1 200 enfants dans le cadre de notre programme Weekends Without Hunger, une bouée de sauvetage pour les enfants vulnérables aux prises avec l'insécurité alimentaire, et de veiller à ce qu'ils aient accès à des repas sains lorsque les programmes de nutrition scolaire ne sont pas disponibles. Les fonds permettraient également d'établir un programme de stages pour les jeunes, ce qui donnerait aux élèves du secondaire les moyens d'acquérir des compétences professionnelles essentielles et réduirait leur isolement. Ce don aurait donc un effet double en finançant les besoins nutritionnels immédiats et en favorisant la croissance et la stabilité à long terme au sein de notre collectivité, contribuant ainsi à briser le cycle de la pauvreté.

Vancouver Food Runners , Vancouver (Colombie-Britannique)

Favori des employés de iA Groupe financier (don supplémentaire de 5 000 $)

Un don aiderait notre petite équipe de six employés à organiser plus de 10 000 sauvetages de denrées alimentaires par des conducteurs bénévoles en 2025 et la livraison de plus de 726 tonnes d'aliments sains aux membres de la collectivité qui vivent dans l'insécurité alimentaire. De plus, cela permettrait d'éviter l'émission de 1 225 tonnes en équivalent CO2 dans l'environnement. Le programme de récupération axé sur la technologie et la collectivité de Vancouver Food Runners se développe rapidement pour répondre à la demande des entreprises alimentaires et des partenaires à but non lucratif. Nous travaillons en partenariat avec des organisations sans but lucratif afin d'améliorer l'accès à une alimentation saine pour les habitants en situation d'insécurité alimentaire. Ces organismes soutiennent les communautés autochtones, noires, d'immigrants et de nouveaux arrivants, les enfants et les jeunes à risque, les personnes handicapées et les aînés à faible revenu. Plus de 35 000 membres de la collectivité en situation d'insécurité alimentaire bénéficient chaque mois de notre programme alimentaire.

Qajuqturvik Community Food Centre, Iqaluit ( Nunavut

Favori des employés de iA Groupe financier (don supplémentaire de 5 000 $)

Un don appuierait nos efforts en faveur de l'accès à la nourriture et à l'éducation, notamment pour les programmes suivants : nos repas communautaires, notre distribution hebdomadaire de boîtes de fruits et de légumes et d'aliments traditionnels, notre cercle des femmes inuites. Nous voulons aider les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire à Iqaluit, au Nunavut. Malgré la taille réduite de la communauté, nous avons servi 66 000 repas l'an dernier, ce qui témoigne du besoin urgent d'initiatives en matière de sécurité alimentaire.

AUTRES FINALISTES

L'AutonHommie (Québec, Qc)

Pleins Rayons ( Cowansville, Qc )

) Canadian Mental Health Association, York Region Branch ( Newmarket, Ont. )

) Children's Aid Foundation of Canada ( Toronto, Ont. )

( ) Saskatoon Crisis Intervention Service ( Saskatoon, Sask. )

) Airdrie P.O.W.E.R. ( Airdrie, Alta. )

) Easter Seals Nova Scotia ( Dartmouth , N.-É.)

, N.-É.) Greater Moncton YMCA ( Moncton , N.-B.)

, N.-B.) Notre approche en matière de durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés et employées, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité. Pour guider nos réalisations au quotidien, nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À propos de iA groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

