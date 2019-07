iA Groupe financier étend son acceptation instantanée jusqu'à 1 M$ en assurance vie individuelle

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Déjà chef de file en matière d'acceptation instantanée grâce à sa plateforme technologique EVO, iA Groupe financier innove davantage afin que la souscription de ses produits d'assurance vie individuels soient encore plus simple et rapide.

L'assureur annonce aujourd'hui que les examens médicaux tels que le profil sanguin, les signes vitaux ou l'analyse d'urine ne seront plus systématiquement requis pour les clients âgés de 50 ans et moins qui souscrivent un montant d'assurance vie jusqu'à un million de dollars.

Cette simplification du processus de souscription est rendue possible grâce à des avancées technologiques, dont l'utilisation de modèles d'analyse prédictifs pour l'évaluation des demandes. Dorénavant, les représentants pourront confirmer l'acceptation de façon instantanée à la plupart de leurs clients après avoir complété un questionnaire médical doté d'une grande simplicité.

« L'innovation constante de nos processus de souscription et l'acceptation instantanée au point de vente consolident notre relation à long terme avec nos représentants et s'inscrivent directement dans notre engagement voulant qu'il soit toujours plus facile et rapide de faire affaire avec nous, affirme Valérie Lelièvre, vice‑présidente, Solutions d'affaires, Distribution et mise en marché. La nouveauté annoncée aujourd'hui fait appel aux plus récentes technologies afin d'offrir à nos clients et représentants une expérience de souscription inégalée. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Renseignements: Pierre Picard, Responsable, Relations publiques, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : pierre.picard@ia.ca

Related Links

www.iaah.ca