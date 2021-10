Claude Sirois est nommé vice-président principal, Placements immobiliers et hypothèques commerciales chez iA Groupe financier

QUÉBEC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (TSX: IAG) et Canderel annoncent aujourd'hui la signature d'une entente dans le secteur des placements immobiliers. En vertu de cette entente, Canderel a été sélectionnée comme partenaire stratégique à qui iA Groupe financier confiera la gestion opérationnelle (l'exploitation et la location) et l'entretien de ses actifs immobiliers au Québec. L'entente porte sur les opérations de 16 immeubles, cinq à Montréal et 11 à Québec et prendra effet le 1er janvier 2022.

« Ce partenariat s'inscrit dans notre plan de recentrer nos activités immobilières sur la gestion active de nos placements et la création de valeur, a déclaré Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements de iA Groupe financier. Nous avons sélectionné Canderel car nous avions la même vision de performance des actifs immobiliers et avec qui nous partageons des valeurs quant à l'importance des employés, de leur grande expertise et des opportunités de développement de carrière. »

« Nous sommes ravis d'accueillir la talentueuse équipe immobilière de iA Groupe financier au sein de la famille Canderel. Avec l'appui de ces employés dévoués et expérimentés qui travailleront dans nos bureaux de Québec et de Montréal, nous pourrons continuer d'offrir des services de haut niveau à nos locataires et à nos partenaires, tout en soutenant la stratégie d'investissement à long terme de iA Groupe financier, a déclaré Brett Miller, chef de la direction de Canderel. Ce partenariat de gestion des actifs immobiliers permettra à notre partenaire de se concentrer avec confiance sur ses activités d'investissement en sachant que ses actifs immobiliers seront gérés avec soin. »

Fondée à Montréal il y a plus de 45 ans, Canderel est l'une des plus importantes sociétés immobilières au pays. L'entreprise, qui comptera bientôt près de 700 employés d'un océan à l'autre, a développé une expertise complète et un positionnement unique dans la création de valeur, l'optimisation des performances et l'amélioration du rendement des investissements.

L'entente entre iA Groupe financier et Canderel prévoit une période de transition pendant laquelle environ 90 employés qui gèrent les actifs immobiliers demeureront à l'emploi de iA Groupe financier et seront transférés vers leur nouvel employeur le 1er janvier 2022. Ces employés travailleront alors à partir des nouveaux bureaux de Canderel à Québec et du bureau existant à Montréal. Pendant et après cette transition, iA Groupe financier maintiendra le même niveau de service auprès de ses partenaires et locataires.

Nomination de Claude Sirois

iA Groupe financier annonce également la nomination de Claude Sirois au poste de vice-président principal, Placements immobiliers et hypothèques commerciales. Relevant d'Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements, Monsieur Sirois prend les responsabilités du groupe immobilier qui comprend dorénavant les investissements et la gestion d'actifs, ainsi que le groupe des hypothèques commerciales. Il jouera un rôle clé dans la transition et dans la gestion de la nouvelle relation d'affaires avec Canderel.

« Je suis ravi que Claude ait accepté de se joindre à notre équipe. Sa longue feuille de route et ses profondes connaissances du marché, jumelées à ses aptitudes de leadership exceptionnelles, rendaient sa candidature incontournable, a ajouté Alain Bergeron. Ensemble, nous serons en mesure d'accroître la performance de nos actifs immobiliers et d'accélérer le rythme de notre croissance stratégique dans le secteur. »

Portefeuille immobilier québécois- iA Groupe financier

Immeuble Adresse Ville Édifices Bois-de-Coulonge 1122-26-34, Grande Allée Ouest Québec Édifices Bois-Fontaine 880 chemin Sainte-Foy Québec Édifices Bois-Fontaine 930, chemin Sainte-Foy Québec Édifice Louis-Philippe-Pigeon 1200 route de l'Église Québec 1091, Grande Allée Ouest 1091, Grande Allée Ouest Québec Siège social iA Groupe financier 1080, Grande Allée Ouest Québec 1150, Grande Allée Ouest 1150, Grande Allée Ouest Québec Édifice Marly 3800, rue de Marly Québec Place Québec 900, boulevard René-Lévesque Est Québec Édifice de la Solidarité 925, Grande Allée Ouest Québec Édifice Mérici 801, Grande Allée Ouest Québec 2200, avenue McGill College 2200, avenue McGill College Montréal La Tour Industrielle Alliance 2000, avenue McGill College Montréal Carrefour Industrielle Alliance 977, rue Ste-Catherine Ouest Montréal 1981, avenue McGill College 1981, avenue McGill College Montréal 2020, boulevard Robert-Bourassa 2020, boulevard Robert-Bourassa Montréal

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

À propos de Canderel

Canderel est l'une des plu importantes sociétés immobilières au pays. Avec son siège social situé à Montréal et des bureaux partout au pays, Canderel fait partie du paysage immobilier canadien depuis plus de 45 ans. Bénéficiant de l'expertise de près de 700 professionnels de l'immobilier, Canderel a développé un savoir-faire et un positionnement uniques dans la création de valeur, l'optimisation des performances et l'amélioration du rendement des investissements immobiliers. Depuis ses débuts, l'entreprise a géré plus de 15 milliards de dollars en acquisitions, en développement et en projets de gestion. Cela s'est traduit par plus de 60 millions de pieds carrés de propriétés acquises, gérées et développées depuis la fondation de l'entreprise.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: iA Groupe financier, Pierre Picard, Responsable, Relations publiques, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]; Canderel, Patrick Howe, Consulat relations publiques, 514 394-1045, poste 222, Courriel : [email protected], ia.ca

Liens connexes

https://ia.ca/