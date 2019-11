iA Groupe financier consolide sa position de tête en fonds distincts

QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Fier d'être le numéro un en ventes nettes de fonds distincts au Canada depuis 2016, iA Groupe financier consolide une fois de plus sa position de tête au sein de l'industrie à ce chapitre. Découlant d'un processus rigoureux de sélection de ses gestionnaires de portefeuille et de surveillance de ses fonds, iA Groupe financier annonce l'ajout de cinq nouveaux fonds distincts à son offre et procède à des fusions de fonds afin de mieux répondre aux tendances du marché actuel.

iA Groupe financier a bonifié son offre de fonds d'actions américaines par deux nouvelles options d'investissement avec des gestionnaires externes de renom, soit Fidelity Investments et Fonds Dynamique. Ces ajouts apportent de la profondeur à cette catégorie en proposant :

Le fonds Fidelity Vision stratégique; iA Groupe financier est le premier à l'offrir en fonds distinct.

iA Groupe financier est le premier à l'offrir en fonds distinct. Le fonds Américain (Dynamique); un portefeuille de conviction offrant un potentiel de croissance intéressant.

L'entreprise a aussi ajouté trois nouveaux fonds spécialisés, lesquels apportent des options complémentaires à un portefeuille avec :

Le fonds Marchés émergents (Jarislowsky Fraser), offrant une excellente gestion du risque. Une fois de plus, iA Groupe financier est le premier à l'offrir en fonds distincts;

(Jarislowsky Fraser), offrant une excellente gestion du risque. Une fois de plus, iA Groupe financier est le premier à l'offrir en fonds distincts; Le fonds Infrastructures mondiales ( Dynamique) , une classe d'actifs très convoitée;

, une classe d'actifs très convoitée; Le fonds Revenu à taux variable, géré par Jeff Sujitno de iA Clarington , offrant une minimisation du risque lié aux mouvements de taux d'intérêt.

« Ces nouveautés et changements s'inscrivent dans notre objectif d'offrir une gamme de fonds distincts complète et performante, incluant des styles de gestion complémentaires, un grand nombre de territoires géographiques et la majorité des grandes classes d'actifs. L'évaluation et le suivi en continu des performances assurent également de toujours offrir plusieurs fonds se retrouvant dans le premier ou le deuxième quartile en fonction des différents cycles économiques », souligne Pierre Vincent, vice-président principal distribution et développement des produits d'assurance, d'épargne et retraite individuelles.

« Notre processus rigoureux assure que notre plateforme d'offre de fonds distincts répond aux besoins des clients d'aujourd'hui et de demain ainsi qu'aux attentes de nos conseillers. Ces derniers peuvent ainsi concentrer leurs efforts à bien conseiller leurs clients et à toujours mieux les accompagner », ajoute monsieur Vincent.

En plus des avantages que les fonds distincts procurent, ces nouveautés offrent également des ratios de frais de gestion parmi les plus compétitifs. Ces nouveaux fonds sont offerts dans les Séries Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et Retraite IAG ainsi que dans le produit Mes études+.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Renseignements: Pierre Picard, Responsable, Relations publiques, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : pierre.picard@ia.ca

Related Links

https://ia.ca/