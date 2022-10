QUÉBEC, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier, leader en ventes nettes de fonds distincts au Canada depuis 2016, annonce l'ajout de cinq nouveaux fonds : quatre fonds ESG (axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) et un fonds d'actions mondiales de type valeur. L'entreprise consolide ainsi sa position de tête en offrant aux investisseurs la possibilité de faire fructifier leur épargne par des options de placement à fort potentiel qui tirent parti des tendances durables, de décarbonation et du contexte de marché actuel.

Quatre nouveaux fonds ESG : une des meilleures offres de fonds distincts pour ce type d'investissement

Le Fonds Actions canadiennes durables (iAGP), une approche unique signée iA Gestion de placements, qui investit dans les entreprises leaders au Canada qui appliquent les meilleures pratiques en matière d'investissement durable, jumelée à des solutions ESG thématiques.





placements, qui investit dans les entreprises leaders au qui appliquent les meilleures pratiques en matière d'investissement durable, jumelée à des solutions ESG thématiques. Le Portefeuille équilibré durable (iAGP), une solution équilibrée « tout-en-un » qui donne accès à une sélection de stratégies durables (obligations vertes, risque climatique, réduction des émissions de carbone, etc.), et qui regroupe l'expertise des meilleures firmes de l'industrie en la matière.





Le Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre MC , une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, conçue pour réduire les risques et profiter des opportunités créées par la tendance mondiale à la décarbonation.





, une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, conçue pour réduire les risques et profiter des opportunités créées par la tendance mondiale à la décarbonation. Le Fonds Stratégie climatique ( Wellington ), offert en primeur par iA Groupe financier au Canada , est axé sur cinq thèmes principaux : électricité à faible émission de carbone, efficacité énergétique, gestion de l'eau et des ressources, infrastructures résistantes aux changements climatiques et transports à faible émission.

Une offre en primeur canadienne signée par le gestionnaire de renom Wellington Management

Le Fonds Actions mondiales de valeur opportuniste ( Wellington ), un fonds d'investissement de type valeur dont la stratégie à contre-courant vise à identifier les sociétés à fort potentiel de partout dans le monde, parfois négligées par les autres investisseurs.

« Chez iA Groupe financier, nous sommes là pour offrir les solutions et les produits dont nos clients ont besoin, maintenant et pour le long terme. C'est pourquoi nous continuons d'investir et d'innover. Cette année, nous ajoutons quatre nouveaux fonds distincts axés sur les facteurs ESG à notre offre, qui devient ainsi l'une des plus complètes du marché pour ce type de fonds d'investissement », souligne Renée Laflamme, vice‑présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles.

Ces cinq nouveaux fonds sont offerts dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et Retraite IAG, ainsi que dans le produit Mes études+.

Des actions concrètes, pour un avenir durable

iA Groupe financier s'emploie à établir une stratégie de développement durable en adoptant des mesures concrètes et des pratiques engageantes dans ses activités. Être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés est au cœur de sa raison d'être.

« Prioriser les facteurs ESG n'est pas un effet de mode, c'est une condition essentielle de succès pour les entreprises au 21e siècle. L'ajout de quatre fonds distincts ESG est d'ailleurs une belle illustration de notre parti pris pour le développement durable et constitue un élément de plus parmi nos nombreuses actions concrètes effectuées en ce sens », conclut Renée Laflamme.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]