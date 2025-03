QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, iA Groupe financier (iA) souhaite souligner la contribution de quatre femmes inspirantes au sein de l'organisation : Renée Laflamme, Sarah Nadeau, Gwen Gareau et Azmina Karim-Bondy. Avec tout leur cœur et leur dévouement envers la cause des femmes, ces dernières ont joint leurs efforts pour s'engager auprès des YWCA de Québec, de Toronto et de Vancouver. Une contribution totale de 600 000 $ a été versée à ces organismes pour quatre projets porteurs, offrant ainsi aux femmes, filles et personnes issues de la diversité de genre dans le besoin du soutien, un environnement sûr et des opportunités pour réaliser pleinement leur potentiel.

Voici quelques témoignages des organismes soutenus, lesquels démontrent les retombées positives des investissements :

YWCA Québec - La Maison de chambres pour femmes Cardinal-Bégin

Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA et ambassadrice de l'événement De l'ombre à la lumière en soutien à la cause, ainsi que Sarah Nadeau, vice-présidente, Transformation et performance financière chez iA et ambassadrice et membre du conseil d'administration du YWCA Québec, sont associées au projet de la Maison de chambres pour femmes Cardinal-Bégin. Cette maison accueille des femmes avec leurs enfants fuyant la violence domestique, leur offrant un environnement sûr et des ressources pour retrouver leur autonomie et préparer leur retour au travail.

« En soutenant le projet de Maison de chambres pour femmes Cardinal-Bégin du YWCA Québec, iA Groupe financier offre un environnement sécuritaire et accueillant où les femmes de notre communauté peuvent se reconstruire et retrouver leur autonomie. La générosité de iA transforme des vies et contribue directement à construire une société plus inclusive, résiliente et humaine. » - Olympe Beaudoin, directrice générale du YWCA Québec

YWCA Toronto - Programmes de santé et bien-être et de sécurité alimentaire

Gwen Gareau, vice-présidente principale, iA Services aux concessionnaires et iA Financement auto, représentera iA à l'événement Women of Distinction du YWCA Toronto en plus de soutenir leur programme de santé et bien-être et celui de sécurité alimentaire. Ces projets permettent de fournir des repas nutritifs, un soutien en matière de santé mentale et des services de logement à plus de 13 000 femmes, filles et personnes issues de la diversité de genre ainsi que leur famille chaque année.

« Les programmes de santé et bien-être et de sécurité alimentaire du YWCA Toronto offrent un soutien crucial aux femmes, personnes issues de la diversité de genre et enfants vulnérables que nous servons chaque année d'un bout à l'autre de la ville de Toronto. Notre continuum de services aide les participantes à retrouver une stabilité et à se remettre de difficultés découlant de la violence, de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et de l'itinérance auxquelles elles font face. En offrant des abris sécuritaires d'urgence, des logements permanents, des repas nutritifs, des paniers alimentaires et des conseils individuels en cas de crise à cette population, nous sommes en mesure de répondre à ses besoins immédiats. En outre, nous pouvons aborder des problèmes complexes de santé mentale, physique et financière par l'intermédiaire de thérapies par les arts de la guérison et de services de soutien holistique et d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, ce qui favorise le bien-être et la résilience à long terme. » - Heather M. McGregor, directrice générale du YWCA Toronto

YWCA Metro Vancouver - Projet de logement Crabtree Corner et groupes de soutien aux mères célibataires

Azmina Karim-Bondy, conseillère juridique en chef, Services aux concessionnaires et SMS, iA Auto, participe chaque année aux Women of Distinction Awards en tant que représentante de iA. Elle soutient le projet de logement Crabtree Corner, qui offre des unités de logement transitoire pour les femmes enceintes et les mères en situation de dépendance ou en rétablissement, ainsi que les groupes de soutien aux mères célibataires, qui fournissent des services essentiels et un environnement de soutien.

« Merci iA Groupe financier pour votre généreux soutien et votre engagement indéfectible envers le YWCA depuis plus de 15 ans. Votre dévouement permet désormais de soutenir le projet de logement Crabtree Corner et des groupes de soutien aux mères célibataires, changeant complètement et pour le mieux la vie des nouvelles mères confrontées à la pauvreté et à l'insécurité en matière de logement. Grâce à votre aide, ces programmes leur donnent accès à des ressources essentielles, y compris un logement sûr, des ateliers sur la parentalité, des conseils d'experts et une communauté de soutien, permettant aux mères de prospérer et de créer des fondations stables pour leurs enfants. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre partenariat continu. » - Brenda Ulmer, vice-présidente, Développement des fonds et événements spéciaux du YWCA Metro Vancouver

Ce don s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'un vaste programme de philanthropie par lequel l'entreprise a remis en 2024 la somme de 10,4 millions de dollars à environ 600 organismes qui œuvrent dans les domaines de l'aide sociale et communautaire, de l'éducation, de la santé et de l'environnement.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Source iA Groupe financier : Chantal Corbeil, Cheffe des affaires publiques, Tél. : 514 247-0465, Courriel : [email protected]