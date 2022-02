QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer son Cadre de référence des obligations durables (le "Cadre"). Ce Cadre a pour but d'améliorer la capacité de iA Groupe financier à financer sa stratégie de développement durable afin de soutenir son engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).

« Notre décision de développer un Cadre de référence des obligations durables s'inscrit dans notre dynamique engagement en faveur de la finance durable, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Nous sommes fiers de continuer à lutter contre le changement climatique, ainsi qu'à soutenir les initiatives sociales afin de contribuer positivement à l'économie. »

En vertu de ce Cadre, iA Groupe financier a l'intention d'affecter un montant égal au produit net de l'émission d'obligations vertes, sociales ou durables au financement ou au refinancement, en partie ou en totalité, d'actifs admissibles nouveaux et/ou existants qui répondent aux critères d'admissibilité dans chacune des catégories vertes et des catégories sociales admissibles (chacune étant définie dans le Cadre).

Le Cadre a été révisé par Sustainalytics, un leader mondial de la recherche, de notation et de données ESG. Sustainalytics a émis un avis indépendant confirmant l'alignement du Cadre avec les principes applicables aux obligations durables (Sustainability Bond Guidelines 2021), aux obligations vertes (Green Bond Principles 2021) et aux obligations sociales (Social Bond Principles 2021) de l'International Capital Markets Association (ICMA). Marchés des capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés Financiers ont agi à titre de conseillers en structuration aux fins du cadre de référence des obligations durables.

Dès l'émission, iA Groupe financier a l'intention de publier un rapport annuel sur l'allocation et l'impact des obligations durables sur son site Web jusqu'à l'affectation complète des produits. Ce rapport contiendra des informations telles que le produit net collecté, le montant alloué, le solde du produit non alloué, le montant utilisé pour le financement versus le refinancement, ainsi que des descriptions quantitatives et qualitatives pertinentes des performances, sous réserve de considérations de confidentialité.

Des copies du Cadre et de l'avis indépendant de Sustainalytics sont disponibles sur le site Web de iA Groupe financier : https://ia.ca/developpement-durable.

Le changement climatique est une priorité essentielle pour iA Groupe financier. C'est pourquoi, l'entreprise a créé un groupe de travail sur le changement climatique pour mettre en œuvre le projet « Vers un avenir sans carbone ». L'objectif de ce projet est d'établir une stratégie de décarbonisation à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités et pour compenser les émissions restantes.

iA Groupe financier est carboneutre depuis 2020 et a fixé un objectif de réduction de 20 % de ses émissions de gaz à effet de serre par employé d'ici 2025.

iA Groupe financier est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de la Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable. iA Groupe financier est également l'une des institutions financières canadiennes qui a soutenu activement la position du Canada pour accueillir le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board). En outre, l'entreprise a adopté et publié une politique d'investissement responsable et une ligne directrice sur le vote par procuration.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent document, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement.

Les facteurs et les risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment les risques d'assurance, de marché, de crédit et de liquidité, ainsi que les risques stratégique et opérationnel, tels que : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales et les changements apportés aux lignes directrices en matière de capital et de liquidités; les risques associés à l'environnement politique et social, les risques liés aux changements climatiques, notamment la transition vers une économie en faibles émissions de carbone et la capacité de iA Groupe financier à satisfaire aux attentes des parties prenantes face aux enjeux environnementaux et sociaux; le risque lié aux données et le cyberrisque, les risques liés aux ressources humaines, les risques liés à la stratégie de couverture; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.

Les hypothèses et facteurs importants utilisés dans la préparation des perspectives financières comprennent, sans s'y limiter : l'exactitude des conventions comptables et des hypothèses actuarielles et économiques les plus probables utilisées par iA Groupe financier, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices; une croissance continue des affaires; des changements dans l'environnement, les risques et les conditions économiques, de concurrence, d'assurance, juridique ou réglementaire; et les récents rendements et résultats de la société, comme il en est question ailleurs dans le présent document.

Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 - Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets importants et sans précédent sur la société et l'économie. L'incidence globale qu'aura la pandémie de la COVID-19 demeure incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression du virus, l'émergence de nouveaux variants, la durée de la pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité des vaccins, l'efficacité des mesures gouvernementales déployées pour ralentir la contagion et leur incidence sur l'économie. Il n'est donc présentement pas possible d'estimer avec exactitude la totalité des effets qu'aura la pandémie de la COVID-19, mais ses effets sur les affaires et les résultats financiers de la société pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, iA Groupe financier demeure très solide financièrement. De plus, le protocole de continuité des affaires de la société continue d'être observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service similaire ou supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie et à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes leurs activités en toute sécurité.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2021 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques : Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]