QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - iA Société financière inc. (la « Société ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui que le conseil d'administration (le « Conseil »), suivant la recommandation de son comité d'audit, a proposé la nomination d'Ernst & Young LLP (« EY ») à titre d'auditeur externe de la Société pour l'exercice financier 2026.

Comme nous l'avions annoncé dans notre plus récente circulaire d'information, un processus d'appel d'offres rigoureux pour l'audit externe a été entamé en 2024 et a abouti à la décision de recommander la nomination d'EY à titre d'auditeur externe pour l'exercice financier 2026. Ce processus stratégique d'appel d'offres pour l'audit externe, réalisé précédemment en 2013, fait partie de notre cadre de gouvernance interne et de notre engagement continu à respecter des pratiques de gouvernance solides.

La Société souhaite exprimer sa sincère gratitude à Deloitte pour ses services dévoués et inestimables en tant qu'auditeur externe. La Société apprécie grandement la compréhension approfondie qu'a Deloitte de ses activités, de ses opérations, de ses méthodes comptables, de ses systèmes et de ses contrôles internes, ce qui a contribué de manière considérable à la grande qualité des services d'audit fournis au fil des ans.

EY et la Société entreprendront un processus de transition au cours de l'exercice 2025 afin d'assurer un transfert ordonné des responsabilités d'audit, au plus tard à l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de la Société en 2026. La nomination d'EY sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de cette assemblée. Deloitte restera l'auditeur externe pour l'exercice financier 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires qui aura lieu le 8 mai 2025.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

