QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer l'élection de deux nouvelles administratrices au sein des conseils de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Il s'agit de mesdames Ouma Sananikone et Rebecca Schechter.

Madame Ouma Sananikone est une administratrice de sociétés qui possède une vaste expérience de la finance, en particulier de la gestion des investissements et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), couvrant toutes les classes d'actifs. Elle est membre, entre autres, des conseils d'administration d'Innergex énergie renouvelable et d'Ivanhoé Cambridge et a siégé au conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec pendant dix ans.

Madame Rebecca Schechter est cadre chez Optum Behavioral Health, une entreprise leader dans le domaine des services de santé basés sur l'information et la technologie. Elle a fait ses preuves en matière de croissance rentable et de transformation d'entreprises dans les domaines des programmes collectifs, de la retraite, de la technologie financière et des soins de santé.

Par leur vaste expérience et leurs qualités, ces deux nouvelles administratrices sauront contribuer grandement aux activités du conseil.

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le jeudi 12 mai 2022.

Pour iA Société financière :

1- Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant les porteurs d'actions ordinaires énumérés dans la Circulaire d'information a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Mario Albert 81 768 729 98,75 1 037 231 1,25 William F. Chinery 82 735 224 99,91 71 654 0,09 Benoit Daignault 82 750 606 99,93 55 685 0,07 Nicolas Darveau-Garneau 79 590 984 96,12 3 215 894 3,88 Emma K. Griffin 82 125 192 99,18 681 686 0,82 Ginette Maillé 81 731 603 98,70 1 075 179 1,30 Jacques Martin 81 249 590 98,12 1 556 861 1,88 Monique Mercier 81 711 636 98,68 1 095 242 1,32 Danielle G. Morin 79 586 474 96,11 3 220 100 3,89 Marc Poulin 81 682 984 98,64 1 123 590 1,36 Suzanne Rancourt 81 164 751 98,02 1 641 823 1,98 Denis Ricard 82 746 001 99,93 60 573 0,07 Ouma Sananikone 77 404 873 93,48 5 402 005 6,52 Rebecca Schechter 82 740 253 99,92 66 625 0,08 Ludwig W. Willisch 82 726 661 99,90 80 180 0,10

2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 70 161 928 84,69 12 686 496 15,31

3- Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de la société concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 71 746 094 86,64 11 059 970 13,36

4- Proposition d'actionnaires n° 1

La proposition d'actionnaires n° 1 ‒ Devenir une société « d'intérêt social » ‒ a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 2 479 089 2,99 80 326 738 97,01

5- Proposition d'actionnaires n° 2

La proposition d'actionnaires n° 2 ‒ Le français, langue officielle ‒ a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 286 340 0,35 82 519 951 99,65

Pour iA Assurance :

1- Élection d'administrateurs par l'unique porteur d'actions ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant l'unique porteur d'actions ordinaires énumérés dans le document d'information pour les porteurs de polices avec participation a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 108 575 222 100 0 0 Benoit Daignault 108 575 222 100 0 0 Nicolas Darveau-Garneau 108 575 222 100 0 0 Emma K. Griffin 108 575 222 100 0 0 Jacques Martin 108 575 222 100 0 0 Suzanne Rancourt 108 575 222 100 0 0 Denis Ricard 108 575 222 100 0 0 Ouma Sananikone 108 575 222 100 0 0 Rebecca Schechter 108 575 222 100 0 0 Ludwig W. Willisch 108 575 222 100 0 0

2- Élection d'administrateurs par les porteurs de polices avec participation

Chacun des candidats suivants aux postes d'administrateurs représentant les porteurs de polices avec participation a été élu.

Name of Nominee Votes For % Votes Withheld % Mario Albert 313 91,25 30 8,75 Ginette Maillé 320 93,29 23 6,71 Monique Mercier 321 93,59 22 6,41 Danielle G. Morin 319 93,00 24 7,00 Marc Poulin 315 91,84 28 8,16

3- Nomination de l'auditeur externe par l'unique porteur d'actions ordinaires

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 108 575 222 100 0 0

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedar.com.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

