QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX : IAG) a été informé d'une offre d'achat restreinte non sollicitée lancée par Ocehan LLC (« Ocehan ») visant à acquérir au plus 50 000 actions ordinaires de iA Groupe financier, soit environ [0,5] % des actions ordinaires en circulation, au prix de 93,30 $ par action, soit un prix d'achat total inférieur à 5 millions $.

iA Groupe financier n'est pas associé à Ocehan et ne recommande ni n'approuve d'aucune façon l'acceptation de cette offre d'achat restreinte.

iA Groupe financier prévient les actionnaires que cette offre a été faite à un cours considérablement inférieur à celui récemment en vigueur pour les actions ordinaires de iA Groupe financier à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Le prix de l'offre non sollicitée d'Ocehan de 93,30 $ par action représente un escompte d'environ 29,84 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de iA Groupe financier à la Bourse de Toronto le 6 mai 2025.

Soulignons que généralement, les offres d'achat restreintes visent à obtenir des pourcentages relativement faibles des actions en circulation d'une société, ce qui évite à l'offrant de devoir se soumettre aux obligations d'information et à la procédure applicables à la plupart des offres aux termes de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et d'autres autorités en valeurs mobilières ont d'ailleurs exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des offres d'achat restreintes, notamment quant à la possibilité que les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien comprendre le prix offert aux termes de l'offre par rapport au cours réel de leurs titres sur le marché. Pour en savoir plus sur les risques liés aux offres d'achat restreintes, les actionnaires et les participants au marché peuvent consulter les lignes directrices de longue date des ACVM : Avis 61-301 du personnel des ACVM, Lignes directrices quant aux offres d'achat restreintes.

Selon les documents liés à l'offre d'Ocehan, les actionnaires de iA Groupe financier qui ont déjà déposé leurs actions peuvent en révoquer le dépôt en suivant la procédure décrite dans ces documents.

Les actionnaires devraient examiner attentivement les documents relatifs à l'offre d'Ocehan et le cours en vigueur des actions de iA Groupe financier, et consulter leurs conseillers en placement au sujet de toute offre qu'ils pourraient recevoir et passer en revue avec eux toutes les options de placement dans les actions de iA Groupe financier.

L'agent des transferts de iA Groupe financier, Computershare, procure des services directement aux actionnaires inscrits de iA Groupe financier au Canada et peut leur offrir des renseignements sur la gestion de leur compte d'actions, le dépôt direct des dividendes, le réinvestissement des dividendes et les régimes d'achat d'actions. Pour obtenir plus de renseignements, les actionnaires de iA Groupe financier peuvent communiquer avec Computershare par courriel à [email protected] ou par téléphone au numéro sans frais 1 877 684-5000 ou au 514 982-7555.

iA Groupe financier demande qu'une copie du présent communiqué de presse accompagne toute distribution de documents relatifs à l'offre d'achat restreinte d'Ocehan visant les actions ordinaires de iA Groupe financier.

Information : Relations avec les investisseurs, Caroline Drouin, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 103281, Courriel : [email protected]; Relations publiques, Chantal Corbeil, Tél. bureau : 514 247-0465, Courriel : [email protected]