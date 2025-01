QUÉBEC, le 8 janv. 2025 /CNW/ - C'est avec plaisir que iA Groupe financier annonce la nomination de John Laudenslager au poste de président de iA American Warranty Group (iA American), une filiale de iA Groupe financier. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

Avec une carrière qui s'étend sur plus de trente ans, John Laudenslager a accumulé une riche expérience dans les secteurs de l'automobile et de l'assurance. Il a transformé des entreprises du secteur automobile en entreprises mondiales en pleine croissance et a travaillé à créer des organisations hautement collaboratives et productives.

« Je suis ravi d'annoncer la nomination de John comme président de iA American Warranty Group, a déclaré Sean O'Brien, vice-président exécutif et chef de la croissance des affaires américaines pour iA Groupe financier. John est un grand leader qui possède une vaste expérience, et je suis impatient de travailler avec lui pour aider l'entreprise à atteindre son plein potentiel. »

Avant de se joindre à iA American, M. Laudenslager a passé les 17 dernières années chez un fournisseur américain de produits et de services de gestion des risques, où il a lancé l'activité automobile internationale. Outre sa grande expérience en assurance dans le secteur automobile, John a également consacré 17 ans à la vente au détail et aux services automobiles, occupant divers postes, dont ceux de directeur du développement des grands groupes de concessionnaires et de vice-président du développement mondial des produits.

À propos de iA American Warranty Group

Avec une histoire qui remonte à 1984, iA American Warranty Group est à la fois un administrateur de services complets et un assureur classé « A » dans le secteur du financement et de l'assurance. Grâce à notre intégration verticale complète, chaque aspect de notre activité est contrôlé en interne, y compris l'assurance, les produits, les occasions de croissance du patrimoine, la technologie de vente au détail, la formation, le développement des revenus et le marketing de la performance. Notre siège social est situé à Austin, au Texas, et nous avons des bureaux de soutien régionaux partout aux États-Unis. Notre société mère est iA Groupe financier, l'un des groupes d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importants au Canada. Les noms et les logos de iA Groupe financier et de iA American Warranty Group sont des marques déposées de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

