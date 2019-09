iA Groupe financier annonce la nomination de François Blais au poste de président de iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce la nomination de Monsieur François Blais au poste de président de iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales. Cette nouvelle responsabilité s'ajoute à son rôle de chef de l'exploitation de iA Assurance auto et habitation et Prysm assurances générales.

François Blais a fait son entrée chez iA Assurance auto et habitation en 2004, où il a occupé différentes fonctions en actuariat, dont le poste de vice-président. Parallèlement, il a exercé le rôle d'actuaire désigné de l'entreprise de 2014 à 2016. En mai 2017, il a accepté un nouveau défi au sein de iA Groupe financier comme vice‑président et chef de l'analytique et des données, pour ensuite revenir chez iA Assurance auto et habitation en novembre 2018 à titre de chef de l'exploitation.

François et son équipe relèvent de Sean O'Brien, vice-président principal, Services aux concessionnaires.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Renseignements: Pierre Picard, Responsable, Relations publiques, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : pierre.picard@ia.ca

