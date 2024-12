QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier annonce que Madame Caroline Drouin sera à la tête des relations avec les investisseurs et ce, à compter du 1er janvier 2025. Madame Drouin occupe déjà, depuis juillet dernier, le poste de vice-présidente, relations avec les investisseurs, durabilité et affaires publiques.

À ce titre, Madame Drouin veillera à la gestion des relations avec les investisseurs, ainsi qu'avec les différents intervenants des marchés financiers. Elle participera également au rayonnement de l'entreprise en étant responsable des programmes d'affaires publiques, de durabilité et de philanthropie.

Caroline Drouin est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'actuariat de l'Université Laval et détient le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Elle a joint iA Groupe financier en 2018 où elle a depuis occupé divers postes de gestion.

Marie-Annick Bonneau, qui était à la tête des relations avec les investisseurs depuis 2019, relèvera un nouveau défi en tant que vice-présidente principale à la Gestion intégrée des risques de iA Groupe financier.

Les parcours de ces deux gestionnaires illustrent bien l'importance de la mobilité interne chez iA Groupe financier, en tant que levier significatif dans la progression des carrières et des personnes.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Information : Affaires publiques, Pierre Picard, Téléphone : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]