QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de réaliser les prochaines phases de son programme de transformation, iA Groupe financier annonce aujourd'hui des changements à la composition de son comité exécutif.

Éric Jobin, actuellement vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, deviendra vice‑président exécutif, Efficacité opérationnelle. Dans le contexte de notre programme de transformation, cette fonction stratégique vise à optimiser l'efficacité opérationnelle en se concentrant sur de nouvelles cibles et initiatives. M. Jobin relèvera de Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la transformation.

À la suite de la nomination de M. Jobin dans son nouveau poste, Sean O'Brien, actuellement vice-président exécutif, Gestion de patrimoine, assumera le rôle de vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives. Le mandat de M. O'Brien sera de réaliser la stratégie de croissance et le plan de modernisation stratégique du secteur. De plus, l'équipe des marchés spéciaux (iASM) sera transférée à M. O'Brien et fera partie du secteur d'activité des Solutions d'assurance et d'épargne collectives. M. O'Brien assurera le leadership par intérim de iA Gestion de patrimoine jusqu'à ce qu'un nouveau leader soit nommé à ce rôle.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

« En 2021, iA Groupe financier a lancé un programme de transformation majeur visant à assurer l'évolution continue de sa stratégie numérique, à maximiser l'efficacité opérationnelle, à développer les talents et à améliorer sa vision 360 du client, rappelle Denis Ricard, président et chef de la direction. Ces changements reflètent l'évolution de la société dans les domaines stratégiques de l'expérience client, conseiller et employé et des technologies de l'information. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

