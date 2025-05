QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - iA Groupe financier déploie Mon parcours financierMC, un outil numérique de planification financière, aux conseillers du réseau courtage qualifiés au programme de reconnaissance iA Premier. Cet outil d'analyse de besoins innovant, unique dans l'industrie et entièrement développé par iA Groupe financier, permet aux conseillers d'offrir à leurs clients un plan personnalisé adapté à leurs objectifs financiers tout au long de leur vie.

Lancé en 2021, Mon parcours financierMC a d'abord été offert aux plus de 2 000 conseillers en assurance, épargne et retraite individuelles du Réseau Carrière. Depuis, Mon parcours financierMC leur permet de mieux accompagner leurs clients dans leurs décisions financières grâce à cette solution globale qui facilite l'analyse de l'ensemble des besoins financiers des clients. Mon parcours financierMC optimise les recommandations en tenant compte de la capacité d'épargne des clients et de leur besoin en matière de protection. À ce jour, plus de 300 000 parcours financiers ont été réalisés et ont ainsi permis d'optimiser la planification financière de nombreux clients.

« Désirant être un partenaire de premier plan pour l'ensemble de nos conseillers à travers le Canada, nous sommes heureux de proposer l'outil Mon parcours financierMC à un encore plus grand nombre d'entre eux et ainsi les aider à toujours mieux servir leurs clients pour qu'ils se sentent confiants et sécures face à leur avenir. Cet outil, signé iA Groupe financier, démontre, une fois de plus, notre capacité incontestable de combiner l'expérience humaine et numérique dans un environnement sécurisé », a déclaré Renée Laflamme, Vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles.

À propos de iA PREMIER

Le programme de reconnaissance iA PREMIER offre une expérience unique aux courtiers dans l'industrie de l'assurance épargne et retraite individuelle. Plus de 1 500 courtiers se sont qualifiés en 2025 et bénéficient d'accès, de privilèges et de récompenses exclusives afin de les aider à propulser leur réussite.

À propos de Mon parcours financierMC

L'outil Mon parcours financierMC offre aux clients un portrait global de leur situation financière, des recommandations adaptées à leurs objectifs de retraite ainsi que l'évolution de leurs revenus et dépenses à partir de leur retraite.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc.

