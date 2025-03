QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - iA Gestion privée de patrimoine (« iAGPP »), filiale de iA Groupe financier (« iAGF »), a le plaisir d'annoncer de nombreuses améliorations au Programme unifié de comptes gérés Elite (« Elite »). Grâce à ces améliorations, Elite représente désormais la norme de l'industrie sur le marché des programmes personnalisés de gestion de placements. Les clients bénéficient d'une expérience incomparable, alors que les conseillers tirent parti d'opportunités de croissance non-offertes par les structures de comptes traditionnelles.

« Elite constitue une excellente avenue de croissance pour la division Gestion de patrimoine et nous sommes impatients de fournir à nos équipes de conseillers tout le soutien nécessaire afin qu'ils intègrent ce programme à potentiel illimité et à avantages multiples dans leur entreprise et leurs comptes-clients », a déclaré Adam Elliott, président et chef de la direction, iA Gestion privée de patrimoine.

À propos d'Elite

Programme de gestion de placements simple, pratique et unique en son genre, Elite permet aux clients de iAGPP de consolider en un seul et unique compte plusieurs solutions d'investissement réparties dans un éventail de catégories d'actifs, de pays, de styles et de véhicules de placement.

Pour les conseillers, Elite optimise leur pratique en leur proposant un soutien exemplaire en gestion des placements, y compris des conseils en constitution de portefeuilles, la négociation, le rééquilibrage, la supervision des gestionnaires de placement et la vente à des fins fiscales, par le biais d'une équipe d'experts chevronnés. Ainsi, le conseiller peut se concentrer à offrir à sa clientèle un service exemplaire et une proposition de valeur bonifiée, tout en renforçant ses capacités à créer une expérience de gestion de patrimoine personnalisée et complète pour chacun de ses clients.

Améliorations

Nous avons apporté quatre grandes améliorations à Elite.

1. Gamme de produits bonifiée, tarifs privilégiés et nouvelles options de personnalisation

Elite propose désormais un vaste éventail de solutions primées offertes par des gestionnaires d'actifs de premier plan dans l'industrie, dont certaines des stratégies les plus prisées par les conseillers de iAGPP. En tant que plus important distributeur de fonds de tiers au Canada, iA Groupe financier a obtenu des tarifs privilégiés sur toutes les stratégies comprises dans le Programme Elite, d'où de meilleurs résultats pour les investisseurs.

Grâce au large éventail d'options du Programme Elite, les conseillers sont en mesure de proposer des portefeuilles uniques, peu importe la taille et le profil de risque du client. Voici une liste non-exhaustive des options d'investissement :

Modèles et mandats à multiples actifs et gestionnaires

CGD (comptes en gestion distincte) d'actions et de revenu fixe pour les clients qui préfèrent détenir les titres individuellement

Fonds communs de placement actifs

FNB passifs

Fonds alternatifs liquides

Les conseillers peuvent élaborer leurs propres portefeuilles ou choisir parmi un éventail de solutions de placement créées par une équipe interne de spécialistes en construction de portefeuilles.

2. Un barème de frais simplifiés et réduits

Nous avons entièrement revu la grille des frais de plateforme et de gestion, ce qui améliore l'expérience et simplifie les tâches pour les conseillers et les clients.

3. Supervision de calibre institutionnel

La fonction de supervision est maintenant assumée par le Comité d'investissement Elite, qui regroupe des vétérans de l'industrie et de iAGF, tous possédant une longue expérience en supervision de portefeuilles pour le compte de grands investisseurs institutionnels et de caisses de retraite en Amérique du Nord. Les clients tireront parti de nos capacités reconnues en optimisation de portefeuilles, en sélection et en suivi des gestionnaires, en exécution des transactions, en administration de portefeuilles et en gestion des aspects fiscaux.

4. Soutien amélioré aux conseillers

Le processus d'ouverture de compte est désormais beaucoup moins compliqué grâce à l'outil d'intégration numérique de iAGPP. Les conseillers ont également accès au soutien exceptionnel de l'équipe Produits, plateformes et solutions pour les fonctions administratives, la conformité, le marketing et le développement des affaires.

« Grâce à ces améliorations, Elite représente une solution d'investissement de premier plan autant pour les clients que les conseillers. Les clients bénéficient de nouveaux outils de personnalisation, de frais moins élevés, d'une gestion d'investissement de classe mondiale et d'un excellent niveau de service, alors que les conseillers tirent parti de l'extensibilité et de la flexibilité du programme, sans compter le temps épargné dans la gestion de leur pratique », a affirmé Julie Gallagher, vice-présidente principale et chef, Produits et solutions d'investissement et Marchés des capitaux, iA Gestion de patrimoine.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

À propos de iA Gestion privée de patrimoine

Filiale de iA Groupe financier, iA Gestion privée de patrimoine offre des solutions de gestion de patrimoine sur mesure par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 480 équipes de conseillers en placement indépendants. Avec un actif sous administration de plus de 60 milliards de dollars, iA Gestion privée de patrimoine représente le partenaire de choix des investisseurs avisés de tout le Canada.



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Source : Chantal Corbeil, Cheffe des affaires publiques ; Contact média : Rob Martin, vice-président, marketing et communications, iA Gestion de patrimoine, [email protected]