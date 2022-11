TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - iA Gestion privée de patrimoine É.-U. inc. (« iAGPP É.‑U. ») est fière d'annoncer le lancement récent d'opérations commerciales en tant que cabinet de conseiller en placement inscrit (CPI) américain basé au Canada.

Filiale de iA Société financière inc. et société affiliée à iA Gestion privée de patrimoine inc., iAGPP É.-U. est un cabinet CPI offrant des solutions de gestion de patrimoine transfrontalières intégrées aux résidents des États-Unis et du Canada.

Les conseillers en placement inscrits auprès du CPI détiendront deux permis, un pour le Canada et un pour les États-Unis, et ils procureront tous les services à la clientèle à partir de leurs bureaux situés au Canada. Travaillant de très près avec les clients pour traduire leurs besoins personnels en une stratégie pour leurs comptes transfrontaliers, les conseillers peuvent offrir une gamme complète de solutions de planification patrimoniale, y compris des comptes enregistrés canadiens par le biais de iA Gestion privée de patrimoine, ainsi que des comptes américains non enregistrés et des comptes de retraite américains, comme les IRA et les 401k(s) par le biais de iAGPP É.-U.

« Nous sommes fiers de l'incroyable potentiel de cette nouvelle plateforme, étant donné qu'elle permettra à nos conseillers de procurer des services de gestion holistiques complets à leurs clients, peu importe s'ils résident au Canada ou aux États-Unis », affirme Stéphan Bourbonnais, président et chef de la direction, iA Gestion privée de patrimoine.

Comptes discrétionnaires

L'activité de gestion de patrimoine transfrontalière intégrée offrira aux clients deux types différents de comptes de conseil discrétionnaire :

Les comptes gérés au titre desquels les conseillers peuvent prendre des décisions de placement au nom de leurs clients, fondées sur des directives bien définies établies dans l'Énoncé de politique de placement.

Les comptes à gestion distincte, qui procurent aux clients l'accès à des gestionnaires de placement de qualité institutionnelle, à des rapports simplifiés et à une gestion fiscale.

« Nous nous engageons à soutenir nos conseillers dans leurs efforts de développement des affaires - et à propulser notre croissance collective - en leur fournissant les meilleurs outils pour répondre aux besoins de leurs clients et même de les dépasser », déclare Michael Smith, président et chef de la conformité, iAGPP É.-U.

Solutions de négociation, de compensation et de règlement

iAGPP É.-U. a retenu les services de Pershing Custodial Services (« Pershing ») de Bank of New York Mellon, le plus grand fournisseur de solutions de compensation et de règlement du secteur. Pershing a fait ses preuves en matière de renforcement des entreprises en favorisant la croissance et en aidant les entreprises à rester au courant des nouvelles réglementations.

La comptabilité fiduciaire et la conservation mondiale entièrement intégrées de Pershing, ainsi que sa plateforme technologique unique et de pointe, comprennent l'intégration des clients, les comptes multidevises, les mouvements d'actifs et le traitement direct, ce qui aide les entreprises à rationaliser les activités de première ligne, intermédiaires et de back-office tout en offrant une expérience client transparente.

« Une plateforme intégrée qui est souple et adaptable pour le courtage de garde est la clé pour devenir une société de gestion de patrimoine de premier plan, ce que nous avons dans notre partenariat avec Pershing », affirme Mark Robinson, chef de l'exploitation, iAGPP É.-U.

Visitez iagestionpriveeeu.com pour en savoir plus.

À propos de iA Gestion privée de patrimoine

iA Gestion privée de patrimoine est une filiale de iA Groupe financier et est un réseau pancanadien constitué de plus de 500 équipes de conseillers en placement et de gestionnaires de portefeuille indépendants et entrepreneuriaux reconnu pour son engagement à aider les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise au Canada à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions de planification de patrimoine exhaustives et personnalisées.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: iA Gestion privée de patrimoine, Rob Martin, Tél. bureau : 416 301-1856, Courriel : [email protected] ; Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]