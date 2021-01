QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - iA Gestion de patrimoine, la division de gestion de patrimoine de iA Groupe financier, a annoncé le lancement de iA Gestion privée de patrimoine, une nouvelle image de marque qui remplace les marques iA Valeurs mobilières et Patrimoine Hollis et qui unifie les activités de gestion de patrimoine de iA Gestion de patrimoine auprès du réseau de l'OCRCVM1.

Dans le cadre de ce changement, la division des marchés des capitaux de iA Gestion de patrimoine, exerçant précédemment ses activités sous la marque iA Valeurs mobilières, sera désormais connue sous le nom iA Marchés des capitaux.

iA Gestion privée de patrimoine

iA Gestion privée de patrimoine est un réseau pancanadien constitué de plus de 500 équipes de conseillers en placement et de gestionnaires de portefeuille indépendants et entrepreneuriaux reconnu pour son engagement à aider les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise au Canada à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions de planification de patrimoine exhaustives et personnalisées. Avec plus de 40 milliards de dollars d'actif sous administration, iA Gestion privée de patrimoine est le partenaire de choix pour les investisseurs avertis partout au Canada.

« Notre nouveau nom reflète davantage notre place dans le marché ainsi que l'approche hautement personnalisée et holistique que nos conseillers adoptent envers la gestion de patrimoine auprès de leurs clients. Il souligne également la force, la stabilité et la fiabilité de notre société mère, iA Groupe financier, de même que son engagement à veiller aux besoins financiers des Canadiens depuis plus de 125 ans », souligne Sean O'Brien, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine. « Par ailleurs, l'unification de nos activités auprès du réseau de l'OCRCVM sous la marque iA Gestion privée de patrimoine nous permet de véhiculer une culture plus alignée, efficace et collaborative au sein de notre division de gestion de patrimoine, ce qui contribuera à augmenter davantage notre capacité à attirer et à soutenir les équipes de conseillers les plus accomplies et respectées au pays. »

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter : iagestionprivee.ca.

iA Marchés des capitaux

Veillant aux besoins des investisseurs et des entreprises depuis ses bureaux de Montréal, Toronto et Calgary, iA Marchés des capitaux offre des services de prise ferme de dettes, de titres et de produits structurés, des conseils en matière de fusions et d'acquisitions, des services de recherche sur les produits et un accès complet aux marchés boursiers mondiaux par l'entremise de ses pupitres de négociation d'actions, de titres de revenu fixe et d'opérations de change.

« iA Marchés des capitaux combine les solutions personnalisées et sur mesure offertes par les banques d'investissement spécialisées avec la force, les ressources et la portée de l'une des institutions financières les plus anciennes, les plus importantes et les mieux respectées au Canada », souligne Sean O'Brien, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine.

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter : iamarchesdescapitaux.ca.

À propos de iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine fournit aux investisseurs canadiens des solutions holistiques de gestion de patrimoine par l'entremise de iA Gestion privée de patrimoine inc., Investia Services financiers inc. et FundEX Investments Inc. Le manufacturier de fonds de placement de iA Gestion de patrimoine, iA Placements Clarington inc., propose une vaste gamme de produits, y compris des fonds communs de placement gérés de façon active, des portefeuilles gérés, une série FNB active ainsi que des placements socialement responsables. iA Gestion de patrimoine offre également un éventail complet de services et de solutions relatifs aux marchés des capitaux par l'entremise de iA Marchés des capitaux, une division de iA Gestion privée de patrimoine inc. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter : iagestiondepatrimoine.ca.

_________________________ 1 OCRCVM est l'acronyme qui désigne l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Gestion privée de patrimoine est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Gestion privée de patrimoine inc. exerce ses activités. iA Marchés des capitaux est une marque de commerce, un autre nom et une division de iA Gestion privée de patrimoine inc. iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Pierre Picard, Responsable des relations publiques, iA Groupe financier; Contact-médias : Rob Martin, Vice-président, Marketing et communications, iA Gestion de patrimoine, [email protected], Téléphone : 416 860-9880, poste 8070, ia.ca

Liens connexes

https://ia.ca/