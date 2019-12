iA Gestion de patrimoine lance iA PatrimoineConseil, une plateforme-conseil numérique hybride

QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - iA Gestion de patrimoine, la division de gestion de patrimoine de iA Groupe financier, a annoncé le lancement de iA PatrimoineConseil, une plateforme-conseil hybride conçue pour l'investisseur d'aujourd'hui tourné vers le numérique.

iA PatrimoineConseil combine les services d'un conseiller en placement à une plateforme libre-service en ligne. Avec iA PatrimoineConseil, les investisseurs choisissent des objectifs, créent un profil de risque et procèdent à la mise en œuvre d'une planification au moyen d'un portefeuille géré de façon professionnelle, le tout en sachant qu'un conseiller en placement est là pour les guider et les aider tout au long et à chaque étape de leur parcours financier.

« Nous sommes engagés à doter nos conseillers en placement de tous les outils dont ils ont besoin pour offrir une expérience client de qualité supérieure et à proposer aux investisseurs canadiens des conseils indépendants et impartiaux. Le développement de iA PatrimoineConseil est un exemple de plus de la façon avec laquelle nous veillons constamment à respecter ces deux engagements », a commenté Carl Mustos, vice-président exécutif de iA Gestion de patrimoine.

iA PatrimoineConseil a été développé par Invisor Financial Inc., en collaboration avec iA Gestion de patrimoine. Acquise un peu plus tôt cette année par iA Groupe financier, Invisor est un chef de file dans l'industrie des fournisseurs de services de gestion de patrimoine numériques, avec un historique remarquable en matière de développement des meilleures solutions de gestion de patrimoine numériques.

« Notre objectif a toujours été de développer des plateformes numériques simples et faciles à utiliser pour favoriser l'offre de conseils de grande qualité et indépendants. Nous sommes privilégiés de faire partie de iA Groupe financier et sommes très enthousiastes à l'idée de continuer de collaborer avec iA Gestion de patrimoine pour mieux répondre aux besoins changeants des conseillers et des investisseurs canadiens », a ajouté Pramod Udiaver, président et cofondateur d'Invisor Financial Inc.

« Les capacités numériques d'Invisor procurent aux investisseurs canadiens davantage de possibilités quant aux façons d'accéder à des conseils en placement et représentent un ajout emballant à la gamme de services proposés par l'important et sans cesse croissant réseau national de conseillers indépendants de iA Gestion de patrimoine », a fait remarquer M. Mustos.

Dans un premier temps, iA PatrimoineConseil sera disponible pour sélectionner des clients de l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. Une plus grande disponibilité au sein des sociétés de iA Gestion de patrimoine est prévue ultérieurement.

iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine est la division de gestion de patrimoine de iA Groupe financier. Elle procure une gamme complète de services de conseils financiers et de gestion de patrimoine aux investisseurs canadiens par l'entremise de iA Valeurs mobilières inc., d'Investia Services financiers inc. et de FundEX Investments Inc. Le manufacturier de fonds de placement de iA Gestion de patrimoine, IA Placements Clarington inc., propose une vaste gamme de produits, y compris des fonds communs de placement gérés de façon active, des portefeuilles gérés, une série FNB active ainsi que des placements socialement responsables. iA Gestion de patrimoine vise à être le chef de file dans la création et la protection du patrimoine pour les Canadiens œuvrant avec des conseillers indépendants.

Invisor Financial Inc.

Invisor Financial Inc., une filiale de iA Société financière inc., regroupe une équipe de professionnels financiers et des technologies dévouée à répondre aux besoins changeants des Canadiens en matière de gestion de patrimoine. Par le biais d'un tableau de bord personnel, Invisor aide les conseillers à développer davantage leurs pratiques grâce à une gamme complète de solutions.

Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Filiale à part entière de iA Société financière inc., l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses activités depuis 2002. Elle est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Par l'entremise d'un réseau de 700 conseillers en placement, la firme offre une gamme complète de produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs. Le siège social de iA Valeurs mobilières est à Montréal. iA Valeurs mobilières possède aussi des bureaux à Toronto, à Calgary et à Vancouver.

Investia Services financiers inc.

Filiale à part entière de iA Société financière inc., Investia exerce ses activités depuis 1988 et est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. Investia compte sur un important réseau pancanadien qui regroupe plus de 1 850 représentants et offre une vaste gamme de produits de fonds communs de placement adaptés aux besoins des investisseurs canadiens. Le siège social d'Investia est à Québec. Investia possède aussi des bureaux à Vaughn, en Ontario, à Calgary et à Vancouver.

FundEX Investments Inc.

Filiale à part entière de iA Société financière inc., FundEX Investments Inc. exerce ses activités depuis 1995 et est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. FundEX compte sur un important réseau pancanadien qui regroupe plus de 700 représentants et propose une vaste gamme de produits de fonds communs de placement adaptés aux besoins des investisseurs canadiens. Le siège social de FundEX est situé à Vaughan, en Ontario.

