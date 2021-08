Faits saillants :

Le rang obtenu par iA Financement auto (iAFA) pour 2021 représente la plus importante amélioration par rapport à l'année précédente quant à la satisfaction générale parmi les prêteurs non exclusifs avec crédit de détail.

iA Financement auto n'est devancée que par 5 points de la première position.

iA Financement auto a obtenu 18 points de plus que la moyenne atteinte par les prêteurs de sa catégorie.

QUÉBEC, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer que sa filiale iA Financement auto (iAFA) s'est classée deuxième cette année au chapitre de la satisfaction des concessionnaires à l'égard des prêteurs non exclusifs avec crédit de détail selon l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada en 2021.

iA Financement auto a obtenu une note globale de 912 sur une échelle de 1 000 points, ce qui représente une augmentation de 69 points par rapport au classement atteint l'an dernier. De plus, iAFA a enregistré la plus importante amélioration par rapport à l'année dernière au chapitre de la satisfaction générale parmi les prêteurs non exclusifs avec crédit de détail.

« Chez iA Financement auto, nous sommes honorés par la reconnaissance des concessionnaires envers notre service hors pair et notre expertise qui a fait ses preuves, a commenté Gwen Gareau, présidente de iA Financement auto. Nous sommes fiers d'être flexibles, de proposer un soutien solide aux concessionnaires et d'assurer des délais d'approbation et de financement rapides. Cet accomplissement est conforme avec notre mission, qui est de proposer, par l'intermédiaire de nos concessionnaires, des solutions de financement auto flexibles et abordables aux emprunteurs admissibles et d'offrir un service à la clientèle exceptionnel, professionnel et respectueux. »

Les données pour l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada en 2021 ont été recueillies au cours du mois de février 2021, à partir de 7 190 évaluations de fournisseurs de financement dans trois catégories de concessionnaires de véhicules neufs au Canada.

Pour obtenir plus de détails sur l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada en 2021, visitez le jdpower.com/awards : https://www.jdpower.com/business/press-releases/2021-canada-dealer-financing-satisfaction-study.

À propos de iA Financement auto

iA Financement auto, une filiale à part entière de iA Groupe financier, est un prêteur qui propose un large éventail de produits et qui offre des prêts auto aux Canadiens qui doivent faire l'acquisition d'un véhicule, mais qui ne peuvent obtenir de financement des banques traditionnelles. Nous avons à cœur les intérêts de nos concessionnaires. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir les délais d'approbation les plus rapides sur le marché ainsi qu'un service à la clientèle supérieur. Notre prêt à taux réductible permet à nos emprunteurs d'économiser de l'argent, de rembourser leur prêt plus rapidement et d'améliorer leur dossier de crédit.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

