QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW/ - iA Groupe financier a le plaisir de vous annoncer que sa filiale iA Financement auto obtient le deuxième rang cette année en matière de satisfaction dans le segment de détail non captif et non préférentiel, selon l'étude de satisfaction du financement des concessionnaires de J.D. Power de 2022.

iA Financement auto a obtenu une note globale de 903 sur 1 000. De plus, iA Financement auto est deuxième dans chacune des six catégories de ce classement national : satisfaction globale, relation globale, relation avec le personnel du prêteur, relation avec les représentants des ventes, processus de financement et offre de détail du fournisseur. Dans chacune de ces catégories, la note est plusieurs points au-dessus de la moyenne pour ce secteur d'activité.

« C'est une réussite extraordinaire qui témoigne de notre engagement à fournir un service à la clientèle hors pair, des interactions rapides et des processus simplifiés », a déclaré Charles Parent, président de iA Financement auto. « Notre acharnement sans relâche envers nos concessionnaires est la clé de notre succès et nous les remercions d'avoir choisi iA Financement auto. Nous continuerons non seulement de répondre aux besoins de nos concessionnaires, mais de dépasser leurs attentes ».

Les données de l'étude de satisfaction du financement des concessionnaires de J.D. Power ont été collectées en février et en mars 2022 de 6 919 évaluations des fournisseurs de financement effectuées par les concessionnaires de véhicules neufs au Canada dans quatre catégories de prix. Les quatre catégories de l'étude sont : détail captif, détail non captif préférentiel, détail non captif et non préférentiel et location.

Visitez jdpower.com/awards pour en savoir plus sur l'étude de satisfaction du financement des concessionnaires de J.D. Power (en anglais seulement) : https://canada.jdpower.com/financial-services/canada-dealer-financing-satisfaction-study

À propos de iA Financement auto

iA Financement auto, une filiale à part entière de iA Groupe financier, est un prêteur qui propose un large éventail de produits et qui offre des prêts auto aux Canadiens qui doivent faire l'acquisition d'un véhicule, mais qui ne peuvent obtenir de financement des banques traditionnelles. Nous avons à cœur les intérêts de nos concessionnaires. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir les délais d'approbation les plus rapides sur le marché ainsi qu'un service à la clientèle exceptionnel. Notre prêt à taux réductible permet à nos emprunteurs d'économiser de l'argent, de rembourser leur prêt plus rapidement et d'améliorer leur dossier de crédit.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Responsable, Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000 poste 101660, Courriel : [email protected]