iA Clarington enrichit sa gamme de fonds communs de placement et sa série FNB active avec le lancement du Fonds IA Clarington international d'actions multifactorielles

TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds IA Clarington international d'actions multifactorielles (le « Fonds »), enrichissant ainsi sa gamme de solutions actives innovatrices. Géré par iA Gestion mondiale d'actifs (« iAGMA »), le Fonds propose aux investisseurs une approche quantitative rigoureuse sur les actions internationales. Il sera offert en parts de fonds commun de placement traditionnel, ainsi qu'en parts de série FNB active, lesquelles seront transigées sur la Bourse de Toronto sous le symbole IIME.

Le Fonds vise à générer un rendement élevé stable par le biais d'une exposition diversifiée aux actions internationales. En voici quelques caractéristiques notables :

Un cadre multifactoriel solide , qui entend saisir le potentiel de rendement et les avantages de diversification parmi plus de 30 facteurs liés au momentum, à la qualité et à la valeur.

, qui entend saisir le potentiel de rendement et les avantages de diversification parmi plus de 30 facteurs liés au momentum, à la qualité et à la valeur. Une répartition dynamique des facteurs , qui rajuste l'exposition en fonction des facteurs dominants sur le marché, ce qui contribue à optimiser l'expérience en placement, peu importe les conditions du marché.

, qui rajuste l'exposition en fonction des facteurs dominants sur le marché, ce qui contribue à optimiser l'expérience en placement, peu importe les conditions du marché. Un processus quantitatif rigoureux, qui élimine les biais émotionnels et cognitifs au sein du processus décisionnel, d'où des résultats stables sur le long terme générés exclusivement par des recherches approfondies et la constitution systématique du portefeuille.

Le Fonds est géré par deux professionnels chevronnés cumulant collectivement plus de 50 années d'expérience :

Matthew Kurbat , vice-président, gestionnaire de portefeuille et chef de la recherche quantitative, iAGMA;

, vice-président, gestionnaire de portefeuille et chef de la recherche quantitative, iAGMA; Sébastien Vaillancourt, directeur sénior et gestionnaire de portefeuille, Actions quantitatives, iAGMA.

« Ce nouveau fonds repose sur une combinaison savante de nos compétences institutionnelles et de l'expertise reconnue de sommités en investissement quantitatif dans l'industrie, a déclaré Jean-René Adam, directeur général et chef des fonds placements, des actions publiques et du trading mondial, chez iAGMA. Nous croyons qu'il s'agit d'une solution attrayante pour les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée aux actions internationales par le biais d'un processus actif rigoureux et novateur. »

Série FNB active

Créée à l'intention des investisseurs et des conseillers qui préfèrent transiger en Bourse, la série FNB active de iA Clarington (« série FNB ») offre un accès aux mêmes stratégies et gestionnaires de portefeuille que les séries de fonds communs de placement de la Société, mais dans un instrument de placement pratique et à prix attrayant qui se transige comme une action.

Le Fonds se négocie à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole IIME. Les frais de gestion de la série FNB ont été fixés à 0,50 %.*

« L'expansion de notre gamme de fonds dotés de la série FNB active, grâce au lancement du Fonds IA Clarington international d'actions multifactorielles, témoigne de notre engagement à fournir des solutions d'investissement novatrices et un éventail élargi d'options de placement à nos investisseurs et conseillers, a renchéri Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington. Ce nouveau produit est fondé sur une stratégie quantitative différenciée, une équipe de gestionnaires de portefeuille aguerris et de calibre institutionnel, ainsi que sur la commodité d'une structure de FNB, ce qui renforce davantage notre capacité à répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs canadiens. »

Les Fonds iA Clarington suivants proposent également des parts de série FNB :

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total (TSX : GTRI)

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus (TSX : ICPB)

Catégorie IA Clarington innovation thématique (TSX : ITIN)

Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles (TSX : IMFE)

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales (TSX : IGEO)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (TSX : IGAF)

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (TSX : ILGB)

Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable (TSX : IFRF)

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés (TSX : ISCB)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF)

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine (TSX : IWEB)

Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur la série FNB active de iA Clarington.

____________________________________________________________________________ *Les frais de gestion ne tiennent pas compte des frais d'administration ni des taxes applicables.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 mai 2026, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 26 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr.

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) se classe parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada. iAGMA aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme grâce à des solutions de placement novatrices conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés d'iAGMA utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans son engagement fédérateur en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et la sélection des titres.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]