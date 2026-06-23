Placements iA Clarington annonce les distributions de juin 2026 pour la série FNB active

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Nouvelles fournies par

Placements IA Clarington inc.

23 juin, 2026, 16:30 ET

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions du mois de juin 2026 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits en date du 30 juin 2026 recevront des distributions payables le 10 juillet 2026.

Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active

Symbole

Distribution
par part

CUSIP

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus

ICPB

0,03508

44931X109

Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable

IFRF

0,04882

44932R101

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

IGAF

0,00000

45075W104

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles

ILGB

0,00000

45076L107

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

ISIF

0,03240

44933N109

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

IGEO

0,00000

44934G103

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés

ISCB

0,03610

44934C102

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine

IWEB

0,02919

44934M100

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total

GTRI

0,03533

44935E107

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active de IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB

À propos de Placements IA Clarington inc.
Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 mai 2026, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 26 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]

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