TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions de gains en capital en espèces et théoriques annuelles estimatives du mois de décembre 2025 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025 recevront des distributions payables le 9 janvier 2026.

Les distributions annuelles de gains en capital sont des distributions théoriques qui sont réinvesties et les parts en découlant sont immédiatement combinées, de manière à ce que le nombre de parts détenues par chaque investisseur demeure inchangé.

Les distributions par part estimatives de décembre sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution

par part Distribution

théorique en $

par part CUSIP Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus ICPB 0,03416 Sans objet (1) 44931X109 Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable IFRF 0,04492 Sans objet (1) 44932R101 Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale IGAF 0,01194 Sans objet (1) 45075W104 Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles ILGB 0,06366 Sans objet (1) 45076L107 Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF 0,03954 Sans objet (1) 44933N109 Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales IGEO 0,00000 Sans objet (1)) 44934G103 Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés ISCB 0,03695 Sans objet (1) 44934C102 Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine IWEB 0,03721 Sans objet (1)) 44934M100 Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total GTRI 0,02660 Sans objet (1)) 44935E107

(1) Aucune distribution théorique annuelle de gains en capital ne sera payable à l'égard de la série FNB active.

Les montants finaux de distributions seront annoncés par iA Clarington le ou vers le 30 décembre 2025.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 28 novembre 2025, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées et découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected]