Coupes à la CNESST : les travailleurs et travailleuses écopent encore!

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - À la CNESST, peu importe que ce soit des dossiers d'équité salariale ou de réclamation pour des lésions professionnelles, les délais de traitement sont déjà trop longs. Le SCFP dénonce vivement que des économies de bout de chandelle se fassent encore une fois sur le dos des travailleuses et travailleurs et s'oppose donc fermement aux compressions annoncées à la CNESST qui entraînent la suppression de l'équivalent de 250 postes à temps plein, soit près de 5 % des effectifs. Ces coupes touchent les travailleuses et travailleurs vulnérables : celles et ceux en quête d'équité ou avec des lésions professionnelles.

« La disparition d'au moins huit postes d'enquêteur et de deux postes de conseiller en équité salariale conjuguée à une réduction des heures supplémentaires affaiblissent gravement le fonctionnement de l'organisme au moment même où des milliers d'entreprises doivent procéder aux exercices de maintien de l'équité salariale en vertu de la Loi sur l'équité salariale », d'affirmer Fanny Demontigny, secrétaire générale du SCFP-Québec.

« Ces suppressions de postes affecteront aussi le traitement des dossiers de réclamation pour des lésions professionnelles, puisque plusieurs postes d'agent d'indemnisation seront également touchés. En effet, 83 postes à temps plein ont été éliminés à la vice-présidence responsable de l'indemnisation et de la réintégration au travail. Ces personnes, qui sont déjà blessées, souffriront encore plus des délais », d'ajouter Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Ces choix budgétaires se traduiront par des délais inacceptables, des enquêtes retardées et une baisse du nombre de vérifications effectuées. La mise à pied de professionnel(le)s spécialisé(e)s réduira l'expertise disponible dans les équipes et nuira inévitablement à la qualité des interventions. Nous constatons déjà les effets sur le terrain, plusieurs dossiers ayant changé de mains à la suite de ces annonces. En plus d'allonger les délais de traitement des dossiers de la Commission et ceux qui prévalaient avant que les personnes salariées ne puissent obtenir réparation, ces compressions budgétaires compliqueront le travail des enquêteurs, lesquels devront faire plus de recherches pour effectuer leur travail.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815