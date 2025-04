SIAL Canada, l'une des plus grandes expositions d'innovation alimentaire en Amérique du Nord, aura lieu du 29 avril au 1er mai 2025 au Enercare Centre à Toronto. La campagne européenne de fruits et légumes comprendra une variété de fruits et légumes, tous provenant d'organisations de producteurs réputées connues pour leurs pratiques durables.

« Nous sommes ravis d'apporter les meilleurs fruits et légumes d'Europe à SIAL Canada, a déclaré Sarah Bua, directrice du marketing de l'organisation de producteurs siciliens La Deliziosa. « Cette campagne souligne non seulement la qualité exceptionnelle de nos fruits et légumes frais, mais fait également la promotion des avantages pour la santé qu'ils offrent aux consommateurs. De plus, notre engagement envers les pratiques agricoles durables nous permet de fournir des produits non seulement délicieux, mais aussi bons pour la planète. »

Les participants au salon SIAL Canada 2025 peuvent s'attendre à des démonstrations, des dégustations et des séances d'information captivantes sur les avantages nutritionnels de l'intégration d'un plus grand nombre de fruits et légumes dans leur régime alimentaire. Le chef Dario Tommaselli sera sur place au kiosque 601 pour présenter des recettes novatrices qui soulignent la polyvalence de ces ingrédients frais, inspirant à la fois les professionnels culinaires et les cuisiniers maison.

La campagne mettra également l'accent sur l'importance de soutenir les agriculteurs locaux et de promouvoir l'agriculture durable, en s'alignant sur les tendances mondiales en matière d'alimentation plus saine et de conscience environnementale.

Joignez-vous à nous au salon SIAL Canada 2025 pour découvrir les saveurs et les variétés vibrantes de fruits et légumes frais d'Europe. Ensemble, nous pouvons cultiver un avenir plus sain en choisissant la qualité, la durabilité et le goût.

À propos de I Love Fruit & Veg d'Europe

Le programme I Love Fruit & Veg from Europe est promu par A.O.A., Agritalia, La Deliziosa, Meridia et Terra Orti, cinq grandes organisations agricoles italiennes, et cofinancé par l'Union européenne. Sa mission est d'encourager l'achat et la consommation conscients de fruits et légumes européens de qualité et de renseigner sur leurs variantes biologiques et PDO/PGI. Pour en savoir plus, visitez le site https://ilovefruitandvegfromeurope.com/ca/ et suivez-nous sur :

