L'ambiance du Carnaval est magique : bals masqués, défilés nocturnes enchanteurs, et spécialités savoureuses comme la poutine (des frites croustillantes nappées de sauce brune et de fromage), le bacon et les saucisses canadiens, ou encore le sirop d'érable servi avec des plats salés ou sucrés. Le festival a débuté en 1894. Cet hiver-là, particulièrement rigoureux, les habitants de Québec décidèrent de célébrer l'arrivée du Carême avec une grande fête. Le Carnaval de Québec ne fut interrompu que par les deux guerres mondiales et la Grande Dépression. La première édition du Carnaval d'hiver moderne eut lieu en 1955, lorsqu'un groupe de commerçants locaux relança l'événement avec des activités sportives et des animations pour les citoyens et les touristes. La mascotte du Carnaval, appelée Bonhomme, est une figure de bonhomme de neige coiffé d'un bonnet rouge et d'une écharpe.

Queues de castor

(Pour 10 personnes)

Préparation : 30 minutes

Repos : 1h35

Ingrédients :

150 ml d'eau tiède

1 sachet de levure chimique

100 g de sucre

300 ml de lait tiède

120 g de beurre fondu

2 pincées de sel

1 gousse de vanille

700 g de farine

2 œufs

Huile pour friture

Cannelle moulue, sucre, sirop d'érable (pour servir)

Préparation :

Dans un bol, mélangez l'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre et la levure. Couvrez et laissez reposer 5 minutes. Ajoutez le lait, le beurre fondu, le sucre restant, le sel et les graines de la gousse de vanille. Mélangez bien. Incorporez progressivement la farine et les œufs pour former une pâte lisse. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud pendant 90 minutes. Divisez la pâte en 10 parts et façonnez-les en ovales d'environ 0,5 cm d'épaisseur. Chauffez l'huile et faites frire chaque queue 30 secondes de chaque côté. Égouttez sur du papier absorbant et saupoudrez de sucre et cannelle. Servez avec des pommes, oranges et mandarines.

Pour plus de recettes: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr_ca/

Suivez-nous sur:

https://www.facebook.com/ilovefruitandvegfromeuropeca

https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeuropeca/

https://www.youtube.com/channel/UCHxfYgTzPeWbose7uSyEQ5w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605803/I_Love_Fruit_Veg_from_Europe_beaver_tails.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186806/footer_F_V_canada_oriz_completo_Logo.jpg

SOURCE I Love Fruit & Veg from Europe

Contact presse: [email protected]