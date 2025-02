L'histoire de la charlotte. La charlotte aurait été créée en l'honneur de la reine Charlotte Sophie de Mecklembourg-Strelitz, épouse du roi George III d'Angleterre et mère de 15 enfants. Souveraine aimée et respectée, bienfaitrice et mécène des arts et de la botanique, elle symbolisait le style et l'élégance. Ce dessert apparaît pour la première fois comme une sorte de pudding, décrit dans un poème de 1796 intitulé "The Hasty Pudding" par J. Barlow. Cette célébration humoristique des délices culinaires de la Nouvelle-Angleterre, publiée du vivant de la reine Charlotte, le décrit ainsi : "The Charlotte brown, within whose crusty sides/A belly soft the pulpy apple hides". Il faut attendre 1800 pour découvrir une version plus moderne de la charlotte, réimaginée cette fois par le célèbre chef français Marie-Antoine Carême. Il réinvente la recette en transformant ce dessert en un entremets froid à base de biscuits à la cuillère et de crème bavaroise à la vanille. Ainsi est née la "charlotte à la Parisienne".

Carême, passé ensuite au service du tsar Alexandre Ier de Russie, modifie encore la recette et la rebaptise "charlotte à la russe". Ce célèbre pâtissier est considéré comme l'un des plus grands chefs de l'histoire; il fut le grand codificateur de la cuisine française et le père du concept même de haute cuisine.

