TORONTO, 18 juillet 2024 /CNW/ - La chair sucrée et succulente des melons en fait l'un des fruits les plus populaires en été. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont aussi remplis de vitamines A et C et de sels minéraux.

Mais il y a tant d'autres choses à découvrir au sujet de ce fruit polyvalent et très apprécié, au-delà de son utilisation dans de délicieux smoothies, des brochettes de fruits frais, des salades et des filons de glace. « I love fruit & veg from Europe » (j'adore les fruits et légumes d'Europe), la campagne visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes frais et saisonniers dans plusieurs pays, dont le Canada, est cofinancée par l'Union européenne. Il est géré par un groupe de producteurs agricoles italiens, Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia et Terra Orti, qui veulent vous aider à en apprendre davantage.

Les melons ont une longue histoire et seraient cultivés pour la première fois il y a environ 4 000 ans, dans une région qui comprend l'Iran moderne, l'Inde et l'Afrique. Ils étaient très appréciés par les anciens Égyptiens, Grecs et Romains pour leur douceur et leur juteuse.

Il existe plusieurs histoires fascinantes liées aux melons. On dit que dans les temps anciens, dans certaines cultures, le melon était considéré comme un symbole de fertilité et de prospérité et utilisé dans les offrandes aux dieux. Au Japon d'aujourd'hui, les melons sont cultivés avec soin pour obtenir des fruits parfaits, qui sont donnés en cadeau lors d'occasions importantes comme les mariages et les anniversaires, et parfois vendus à des prix astronomiques, car ils sont considérés comme de véritables trésors gastronomiques.

Les melons sont extrêmement polyvalents et se prêtent à la fois à des plats sucrés et salés. Voici une idée créative et savoureuse pour rendre votre été encore plus agréable.

Gazpacho de melon

Ingrédients pour 4

1 melon mûr, épépiné et pelé

2 tomates mûres, épépinées

1 concombre, pelé

1 poivron vert épépiné

1/2 oignon rouge

2 cuillères à table d'huile d'olive

2 cuillères à table de vinaigre de vin blanc

Sel et poivre au goût

Feuilles de menthe fraîche à décorer

Procédé

Couper le melon, les tomates, le concombre, le poivre et l'oignon en gros morceaux. Mélanger tous les ingrédients pour former une soupe crémeuse et onctueuse. Ajouter l'huile d'olive, le vinaigre, le sel et le poivre, et bien mélanger. Réfrigérer le gaspacho pendant au moins une heure avant de servir. Garnir de feuilles de menthe fraîche et servir.

Célébrez l'été avec ce fruit précieux et juteux!

Profitez. Il vient d'Europe!

