Les ventes combinées de Hyundai et Genesis au Canada en 2024 totalisent 138 755 unités, ce qui représente un nouveau record de ventes dans les 41 ans d'histoire de Hyundai Auto Canada et de nouveaux records de ventes annuelles pour les deux marques respectivement

pour une troisième année de suite En 2024, Hyundai et Genesis ont vendu 45 712 véhicules électrifiés au Canada , contre 34 409 en 2023

MARKHAM, ON, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Hyundai Canada rapporte des ventes annuelles de 131 715 unités, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à 2023, et sa meilleure année de ventes à ce jour. La division de luxe Genesis et ses 31 distributeurs canadiens ont également atteint un nouveau record de ventes annuelles de 7 040 unités, représentant une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année 2023.

Une large gamme de VUS qui stimule la croissance

Les trois véhicules les plus vendus par Hyundai Canada en 2024 ont été le KONA (30 020 unités), le TUCSON (29 837 unités) et l'ELANTRA (20 427 unités). Viennent ensuite l'IONIQ 5 (13 484 unités) et le SANTA FE (11 334 unités). Le PALISADE a connu une augmentation annuelle de 10,3 % (7 910 unités).

Le VUS primé Genesis GV70 a été le meilleur vendeur de la marque de luxe au Canada depuis son arrivée sur le marché en cours d'année 2021, avec 1 522 ventes au cours de sa première année. Quatre ans plus tard, le GV70 a enregistré des ventes de 4 048 unités en 2024, ce qui représente une croissance de 30,1 % par rapport à 2023. Le VUS GV80 a également connu une bonne année avec 1 187 livraisons, en hausse de 6,4 % par rapport à 2023.

En 2024, Genesis a enregistré neuf mois de croissance annuelle au Canada, dont une croissance consécutive depuis août, appuyée par une demande constante pour les modèles GV70 et GV80, et renforcée par l'arrivée sur le marché du tout nouveau GV80 Coupé, qui a fait ses débuts nationaux lors du célèbre événement de la Coupe des Présidents à la fin du mois de septembre.

« Nous sommes fiers des résultats de vente obtenus en 2024 avec l'appui de nos 31 distributeurs au Canada, car ils prouvent que notre priorité collective et absolue, qui consiste à nous concentrer entièrement sur l'expérience client, est efficace. Cela va au-delà des services habituels offerts par un constructeur automobile de luxe et comprend des éléments tels qu'un prix en ligne transparent, des essais routiers à domicile et l'expérience de propriété Genesis sans souci pendant cinq ans, comprenant les entretiens réguliers sans frais et une assistance routière gratuite, ainsi qu'un service de voiturier et de véhicule de courtoisie à domicile », a déclaré Eric Marshall, directeur général de Genesis Motors Canada.

Des options électrifiées pour tous

En 2024, la gamme électrifiée de Hyundai a compté 45 159 livraisons, ce qui représente une augmentation de 35,1 % par rapport à l'année précédente. L'IONIQ 5 a dominé les ventes de véhicules électrifiés (13 484 unités), suivie du TUCSON HEV (11 815 unités) et du KONA électrique (9 179 unités).

« En 2025, nous sommes ravis d'accueillir l'IONIQ 9, un véhicule électrique à trois rangées, chez les concessionnaires. Nous continuons d'offrir aux Canadiens une gamme diversifiée, notamment nos VUS primés qui, selon le modèle, offrent aux clients le choix entre des groupes motopropulseurs électriques, hybrides rechargeables, hybrides ou à combustion interne », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada.

Fin d'année solide, avec une forte augmentation des ventes d'IONIQ 5 en décembre

Les ventes totales de Hyundai Canada en décembre ont atteint 10 110 unités, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à l'année précédente.

Le TUCSON (2 331 unités), l'ELANTRA (1 883 unités) et l'IONIQ 5 (1 804 unités) ont été les trois modèles Hyundai les plus vendus. Le véhicule électrique phare de Hyundai, l'IONIQ 5, a connu un autre excellent mois (1 804 ventes), marquant le troisième mois consécutif où il figure dans le top 3 des véhicules les plus vendus de Hyundai.

Portée par les excellentes performances de l'IONIQ 5, la flotte électrifiée de Hyundai a poursuivi son momentum en décembre avec 4 338 unités vendues, soit plus de 40 % du volume total des ventes de décembre, et une augmentation de 60 % par rapport à décembre 2023. Cela comprend des modèles 100 % électriques, hybrides et hybrides rechargeables.

« Malgré les nombreux défis du marché tout au long de l'année 2024, Hyundai Canada a connu sa meilleure année en 41 ans d'histoire. Le succès que nous avons obtenu est le fruit d'une communication ouverte entre les concessionnaires, les employés et les sociétés affiliées afin de nous adapter au marché canadien et aux besoins de nos clients », conclut Romano.

Genesis a clôturé l'année 2024 avec son meilleur mois de décembre jamais enregistré, représentant une hausse de 12,4 %, propulsée par les augmentations d'une année sur l'autre pour les modèles GV70 (+14,6 %) et GV80 (+80,4 %).

« Le marché automobile de luxe connu des difficultés en 2024 au Canada, mais nous avons persévéré et continuerons de le faire en 2025 et au-delà en nous concentrant résolument sur l'offre d'une expérience hautement personnalisée à nos clients, soutenue par notre gamme primée de véhicules. En 2025, nous attendons avec impatience l'arrivée sur le marché du GV70 redessiné et l'ouverture de 10 nouveaux établissements Genesis Retail Experience (GRX) supplémentaires, portant notre total à 27 distributeurs Genesis dédiés à l'échelle nationale. Cela marque une étape importante dans notre mission d'offrir des expériences exceptionnelles, d'accueillir encore plus de clients chez Genesis et de renforcer notre présence à l'échelle nationale », conclut Marshall.

HYUNDAI - Récapitulatif des ventes de décembre et de l'année 2024

Hyundai Auto

Canada Décembre -

2024 Décembre-

2023 % Évolution 2024 Total 2023 Total % Évolution 10,110 8,905 13.5 % 131,715 115,669 13.9 %

Ventes totales des modèles HYUNDAI en décembre

Véhicule Déc 2024 Déc 2023 % Évolution 2024 Total 23 Total (%)

Évolution TUCSON 2,331 2,079 12.1 % 29,837 26,110 14.3 % ELANTRA 1,883 1,343 40.2 % 20,427 20,459 -0.2 % IONIQ 5 1,804 314 474.5 % 13,484 5,097 164.5 % KONA 1,349 1,958 -31.1 % 30,020 22,443 33.8 % VENUE 954 1,075 -11.3 % 11,323 13,592 -16.7 % SANTA FE 720 767 -6.1 % 11,334 12,765 -11.2 % PALISADE 458 479 -4.4 % 7,910 7,173 10.3 % SANTA CRUZ 222 192 15.6 % 2,574 3,544 -27.4 % IONIQ 6 222 600 -63.0 % 2,671 2,873 -7.0 % SONATA 167 98 70.4 % 2,135 1,606 32.9 % TOTAL HYUNDAI 10,110 8,905 13.5 % 131,715 115,669 13.9 %

VENTES GENESIS ANNÉE TOTALE



2023 Total 2024 Total







2024 vs 2023 Genesis G70 1,019 818 -19.7 % Genesis G80 330 186 -43.6 % Genesis G80 EV 53 7 -86.8 % Genesis G90 47 22 -53.2 % Total Voitures Genesis 1,449 1,033 -28.7 % Genesis GV60 454 254 -44.1 % Genesis GV70 3,111 4,048 30.1 % Genesis GV70 EV 487 292 -40.0 % Genesis GV80 1,116 1,187 6.4 % Genesis GV80 Coupé 0 226 - Total VUS Genesis 5,168 6,007 16.2 % Total (voitures + VUS) 6,617 7,040 6.4 %

About Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme riche en technologies de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 « Meilleurs lieux de travailMC » au Canada au cours des cinq dernières années par l'institut Great Place to Work®.

