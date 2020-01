Hyundai Canada soutient les héros méconnus du hockey grâce à sa toute nouvelle série « Les pilotes du hockey de Hyundai »

La série « Les pilotes du hockey de Hyundai » se déroulera en Ontario, au Québec

et en Alberta et vise à soutenir les parents qui s'efforcent à aider leurs enfants à se surpasser.

MARKHAM, ON, le 8 janv. 2020 /CNW/ - Hyundai Canada offre son soutien aux champions du hockey oeuvrant en arrière-scène grâce à sa toute nouvelle série « Les pilotes du hockey de Hyundai ». La série « Les pilotes du hockey de Hyundai » met en vedette les parents de joueurs de hockey professionnels, dont Bonnie Marner, qui offrent leurs conseils et partagent leurs expériences sur comment élever un athlète d'élite, tant sur le plan émotionnel, physique que social.

Hyundai Canada soutient depuis longtemps les parents qui carburent au hockey et qui rendent le jeu possible. La série « Les pilotes du hockey de Hyundai » est une nouvelle façon d'établir un contact avec les familles de hockey à travers le pays et de souligner leur engagement, comme le fait le constructeur automobile à sa première année de partenariat avec le programme Hockey d'ici de Rogers.

« Derrière chaque étoile du hockey, grande ou petite, on retrouve un solide réseau de soutien jouant un rôle essentiel visant à favoriser le succès d'un enfant », affirme Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « En tant que père d'un joueur de hockey, je sais ce qu'exige de se lever à 5 heures du matin, de transporter le lourd équipement et de passer de nombreuses heures sur la route durant les tournois. Élever un joueur de hockey est une expérience unique qui nécessite le même niveau de soutien et de mentorat que pour les jeunes sur la glace, et à cet égard, Hyundai s'engage à aider les parents à avoir accès à ces ressources. »

« Élever la prochaine grande vedette de hockey exige un lourd prix physique et émotionnel, et pour cela, il n'existe pas de guide permettant de relever les nombreux défis auxquels les parents sont confrontés. Nous devons nous appuyer sur nos expériences communes et nous aider mutuellement afin de mieux soutenir nos enfants », a déclaré Bonnie Marner. « Je suis fière de participer à la série « Les pilotes du hockey de Hyundai » afin de pouvoir partager certaines des stratégies dont notre famille ne pourrait se passer, entendre les difficultés auxquelles sont confrontés les autres parents de joueurs de hockey et donner des conseils afin de les guider dans ce périple. »

La série « Les pilotes du hockey de Hyundai » se rendra à Hamilton, à Québec et à Edmonton en 2020. La première étape de la série « Les pilotes du hockey de Hyundai : En conversation avec Bonnie Marner » se déroulera le 19 janvier 2020 à Hamilton.

Les membres de la communauté sont invités à assister gratuitement aux évènements et à participer à la conversation.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations sur Hyundai et ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com .

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

Renseignements: Rachel Jaskula, coordonnatrice des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp., Bureau : (905) 948-6820, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.hyundaicanada.com