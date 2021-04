La liste 2021 des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada est produite par l'institut Great Place to Work®. Le processus de sélection repose sur la participation des employés à un sondage sur la base de deux critères: les deux tiers du score total proviennent des résultats de sondages confidentiels des employés et le tiers restant d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Ceci permet une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture du lieu de travail. Ensemble, ces éléments fournissent des données cruciales relatives à cinq dimensions de renforcement de la confiance: la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Les circonstances inhabituelles dans lesquelles nous avons travaillé l'année dernière en raison de la pandémie ont redéfini la notion de bon lieu de travail. Travailler à distance en restant engagé demeure un défi pour l'ensemble de la communauté des affaires. Grâce à une solide base de confiance et de solidarité chez Hyundai Canada, nous avons uni nos forces et sommes devenus encore plus forts en tant qu'équipe », déclare Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada. « Je suis extrêmement fier de l'équipe de direction de Hyundai Canada et de chacun de nos employés qui ont relevé le défi de garder notre culture aussi solide. Ceci témoigne du sentiment de fierté et d'engagement de chacun non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers les clients Hyundai partout au Canada. »

Au cours de la dernière année, l'équipe de direction de Hyundai Canada a multiplié les points de contact avec les employés pour les tenir au courant des changements rapides en cours et de leurs impacts. L'équipe des ressources humaines a organisé régulièrement des événements virtuels pour encourager la connectivité et la reconnaissance des employés. L'organisation a également mené des sondages pour recueillir des commentaires et garantir une culture d'écoute sincère. Enfin, l'entreprise a déployé des efforts pour favoriser une culture de coopération et d'inclusion avec ses groupes de ressources pour les employés: [email protected] et [email protected]

Le bien-être des employés a également été au centre des préoccupations de Hyundai Canada au cours de la dernière année, offrant divers canaux permettant aux employés de communiquer entre eux et d'encourager les conversations difficiles dans un environnement sécuritaire. Des infolettres et des informations sur le bien-être holistique ont été régulièrement partagées pour encourager le personnel à prendre soin de sa santé. Des cours virtuels d'entraînement et de méditation ont été fournis à tout le personnel HAC pour encourager la pleine conscience dans leur vie quotidienne.

Hyundai Canada a été reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail™ au Canada en 2018, 2019 et 2020. L'entreprise a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail™ pour la santé mentale en 2020 et meilleurs lieux de travail™ pour les femmes en 2019 et 2021. L'organisation a été certifiée Great Place to Work en 2017.

À propos de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

À propos de Great Place to Work®:

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de culture de lieux de travail hautement fiables et à haute performance. Cette société mondiale de recherche et de conseil mène à bien la mission de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des lieux de travail exceptionnels. Au Canada, Great Place to Work® produit la liste des meilleurs lieux de travail spécifiques à l'industrie et à la population. Cette étude fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune.

À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, principal élément utilisé dans la sélection des gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés doivent vous y inscrire.

Consultez www.greatplacetowork.ca pour plus de renseignements.

