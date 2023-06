VANCOUVER, BC, le 14 juin 2023 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prix Voiture verte canadienne et Véhicule utilitaire vert canadien de l'année, ce qui coïncide avec le coup d'envoi de l'Ecorandonnée de l'AJAC, une vitrine roulante de véhicules éconergétiques.

La Hyundai Ioniq 6 2023 remporte les honneurs en tant que Voiture verte canadienne de l'année de l'AJAC, tandis que la Hyundai Ioniq 5 2023 remporte la victoire en tant que Véhicule utilitaire vert canadien de l'année de l'AJAC. C'est la première fois qu'un constructeur remporte les deux prix de la voiture verte.

Ces véhicules ont été sélectionnés comme gagnants de catégorie par les journalistes votants de l'AJAC. L'AJAC compte environ 50 membres votants qui ont passé d'innombrables heures et kilomètres au volant de pratiquement toutes les nouvelles voitures, tous les nouveaux camions et tous les nouveaux véhicules utilitaires en vente aujourd'hui.

Pour les Prix canadiens de la voiture et du véhicule utilitaire verts, les votants de l'AJAC doivent tenir compte d'un ensemble de qualités différent de celui des Prix canadiens de la voiture et du véhicule utilitaire de l'année, qui sont plus traditionnels. Ici, les journalistes votants tiennent compte de l'économie de carburant, de l'autonomie et de l'efficacité, ainsi que de la valeur, de l'attrait pour le consommateur et du potentiel de vente, en plus des qualités habituelles d'un excellent véhicule pour les conducteurs canadiens.

Les jurés prennent également en compte le caractère "écologique" de l'ensemble du cycle de production du véhicule, les efforts de durabilité déployés tout au long de la chaîne d'approvisionnement entrant en ligne de compte. De même, le niveau auquel le véhicule maximise ses technologies vertes pour améliorer l'expérience des propriétaires et des conducteurs.

Les attributs d'efficacité seront également particulièrement importants lors de l'AJAC EcoRun 2023 présentée par BC Hydro, l'Association canadienne des carburants, Mobilité électrique Canada, FLO, KalTire et Parkland. L'AJAC L'Ecorandonnée est une vitrine de certains des meilleurs et des plus récents véhicules électrifiés et économes en carburant sur le marché.

Cette année, l'événement emmènera les membres de l'AJAC sur une route pittoresque à travers la Colombie-Britannique. De Vancouver à Kelowna, les membres de l'AJAC seront en compétition pour le très convoité prix Green Jersey.

"Après un retour réussi de l'EcoRun en personne l'année dernière, nous sommes ravis d'organiser un événement plus grand et meilleur en 2023", a déclaré le vice-président de l'AJAC, Evan Williams. "C'est l'occasion pour certains des meilleurs journalistes automobiles du pays d'expérimenter les nouveaux véhicules les plus efficaces d'aujourd'hui, dos à dos. Et de les mettre à l'épreuve dans des conditions réelles de voyage sur route. Nous sommes également ravis de voir l'une des plus grandes variétés, en termes de taille et de prix, de modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables. Et je suis impatient de défendre ma victoire sur le maillot vert de l'Ecorandonnée de l'année dernière.

Surveillez le hashtag # L'Ecorandonnée pour suivre nos journalistes membres dans leur périple EcoRun à travers la Colombie-Britannique.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se concentrent sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et L'Ecorandonée

