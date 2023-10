Hyundai Canada remporte deux prix canadiens des ressources humaines

Hyundai Canada remporte le prix de la meilleure culture en milieu de travail.

Hyundai Canada remporte le prix CCDI pour l' excellence en matière de diversité et d'inclusion .

. Célébrant leur 10e anniversaire, les Prix canadiens des RH soulignent la valeur de la profession des ressources humaines contribuant à la création d'un paysage commercial automobile durable, inclusif et diversifié.

MARKHAM, ON, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) a récemment été récompensée lors de la remise annuelle des Prix canadiens des ressources humaines avec deux distinctions pour la meilleure culture en milieu de travail et le prix CCDI pour l'excellence en matière de diversité et d'inclusion. La remise des prix canadiens des ressources humaines 2023 est organisée par le directeur des ressources humaines (DRH) Canada et le Canadian HR Reporter. La cérémonie de cette année marque le 10e anniversaire du rôle central de la profession des ressources humaines dans l'excellence organisationnelle.

Les membres de l'équipe des ressources humaines de Hyundai Auto Canada célèbrent lors de la cérémonie de remise des Prix canadiens des ressources humaines 2023. De gauche à droite : Katherine Mior, responsable des ressources humaines et de la diversité, de l'équité et de l'inclusion; Sarah Wang, analyste des ressources humaines pour la paie et les avantages sociaux; Kirk Merrett, directeur des ressources humaines; Tammy Ng, responsable des ressources humaines pour la rémunération et les avantages sociaux; Jennifer Maki, directrice principale des ressources humaines et Jenna D'Andrea, généraliste en ressources humaines (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

Ces deux prix mettent en valeur la culture organisationnelle unique de Hyundai Canada dans le secteur automobile et la façon avec laquelle son équipe des ressources humaines met en place les valeurs, les traditions, les interactions et les comportements de l'entreprise à tous les niveaux organisationnels transversaux et intersectoriels. Hyundai Canada a démontré qu'elle a su intégrer la diversité et l'inclusion au cœur de son entreprise et transmettre cette culture à ses partenaires, fournisseurs et représentants commerciaux extérieurs.

« Il s'agit des Oscars du monde des RH, et c'est véritablement une reconnaissance exceptionnelle pour l'équipe de Hyundai Canada d'avoir remporté deux prix nationaux des RH et d'avoir été sélectionnée dans six catégories différentes », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines chez Hyundai Canada. « Nous continuerons de favoriser un lieu de travail où les membres de l'équipe de tous horizons se sentent les bienvenus et appréciés. Nous remercions notre équipe de direction d'avoir adopté nos meilleures pratiques dans leur quotidien et d'avoir bâti des équipes plus solides qui deviendront les futurs représentants d'une main-d'œuvre automobile plus inclusive. Nous apprécions également les contributions personnelles des membres de l'équipe à tous les niveaux en faisant preuve au travail de l'attitude de véritables joueurs d'équipe, renforçant ainsi une culture de bonne entente et de soutien ».

En 2022, Hyundai Canada a lancé sa campagne de marketing WAH - signifiant « wow » et encore davantage - dans le but d'établir un pont entre notre fierté canadienne et l'héritage coréen de notre organisation. La combinaison de la campagne marketing et de la culture axée sur le client chez Hyundai Canada a transcendé notre publicité et est devenue un mode de vie chez HAC. L'expérience WAH se retrouve dans la culture en milieu de travail, alors que HAC s'efforce de surprendre et de combler les membres de son équipe durant tout leur parcours à titre d'employé. Qu'il s'agisse de l'intégration de nouveaux employés dans l'équipe ou des outils de développement de carrière ou même des relations avec ceux et celles qui prennent leur retraite de l'entreprise, Hyundai Canada a su remporter le prix de la meilleure culture en milieu de travail.

S'appuyant sur ses valeurs fondamentales centrées sur le client, Hyundai Canada s'efforce d'attirer, d'embaucher et de retenir des talents représentatifs du marché diversifié au Canada afin d'offrir le meilleur service et la meilleure expérience client. Plus encore, Hyundai Canada a intégré la diversité, l'équité et l'inclusion directement dans ses cinq valeurs fondamentales : fonctionnement axé sur le client, relever les défis, coopération favorisant la collaboration, culture contribuant au développement et au respect des gens, tout en reconnaissant la mondialité dans le respect de la diversité de toutes les cultures et coutumes.

Plus tôt cette année, Hyundai Canada a été reconnue pour ses efforts au chapitre des ressources humaines en remportant de nombreuses distinctions, notamment la certification Great Place to Work® en 2023, ainsi que les certifications suivantes : Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes 2023; Meilleurs lieux de travailMC 2023 avec les équipes de direction les plus fiables; Meilleurs lieux de travailMC 2023 d'implication sociale, ainsi que le titre de Meilleurs lieux de travailMC au Canada pour la sixième année consécutive, s'étant classée au 19e rang dans la liste et en étant la seule entreprise automobile à se classer parmi les cinq reconnaissances les plus élevées.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 224 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

