Centre de santé pédiatrique de la capitale canadienne, le CHEO est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé et de la recherche pédiatriques qui dessert des patients de l'est et du Nord de l'Ontario, de l'ouest du Québec et du Nunavut. Le programme d'hématologie et d'oncologie du CHEO offre des soins complets aux enfants et aux jeunes atteints de troubles sanguins et de cancer. L'année dernière, 110 enfants et jeunes ont reçu un diagnostic de cancer et 500 autres sont actuellement sous traitement. Dans le cadre de cet événement, Steve Read, Président-directeur général de la Fondation CHEO, a accepté un don de 250 000 $ pour soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique.

Les concessionnaires et représentants de Hyundai Canada, les ambassadeurs des patients en oncologie du CHEO et l'équipe de la Fondation du CHEO lors de la cérémonie de remise des empreintes de mains et du chèque de 250 000 $ qui a eu lieu aujourd'hui.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers L'espoir sur roues de Hyundai pour ce généreux don. Leur soutien représente un investissement considérable dans l'avenir des soins pédiatriques contre le cancer », a déclaré Steve Read, Président-directeur général de la Fondation CHEO. « Au CHEO, nous nous engageons à fournir des soins de classe mondiale et à faire progresser les options de traitement pour les enfants et les jeunes atteints de cancer. Des partenariats comme celui-ci contribuent à rendre cela possible et redonnent de l'espoir aux familles qui en ont le plus besoin. »

La recherche en oncologie est un domaine très diversifié et très actif à l'Institut de recherche du CHEO. Les chercheurs de l'IR du CHEO étudient le cancer en laboratoire (phase préclinique) et au chevet des patients (phase clinique). Le CHEO est membre du groupe d'oncologie pédiatrique (Children's Oncology Group) qui vise à comprendre les causes du cancer et à trouver des traitements plus efficaces pour les enfants. Dans le cadre de ce réseau international, les chercheurs cliniques en oncologie pédiatrique de l'IR du CHEO ont accès à des financements, à des traitements, à un soutien à la recherche et à des services spécifiquement destinés à améliorer les résultats pour les enfants. L'équipe diversifiée de chercheurs cliniques de l'IR du CHEO collabore à plus de 30 études multicentriques portant sur des sujets allant des approches innovantes et nouvelles pour le traitement du cancer du cerveau chez les enfants à l'amélioration des techniques de diagnostic afin de les rendre plus sûres et moins invasives pour les patients pédiatriques.

En outre, les éminents scientifiques à la tête de l'IR du CHEO RI étudient le cancer en laboratoire. L'IR du CHEO mène des recherches de pointe pour mettre au point une thérapie immunitaire orale unique en son genre pour le neuroblastome et d'autres immunothérapies ciblant les cellules cancéreuses, étudie les effets des médicaments anti-inhibiteurs de l'apoptose et personnalise le traitement du cancer en tirant parti d'une plateforme de transplantation préclinique.

La cérémonie des empreintes de mains est un événement phare de L'espoir sur roues de Hyundai qui invite les enfants atteints de cancer et leurs familles, ainsi que les donateurs, les chercheurs et les sympathisants de la communauté, à laisser leurs empreintes de mains peintes sur un véhicule Hyundai. Chaque empreinte est un symbole poignant d'espoir et de résilience dans la lutte contre le cancer infantile et rappelle l'engagement commun en faveur de la recherche et des soins pour les jeunes patients atteints de cancer. L'événement a réuni des membres des communautés du CHEO et de Hyundai afin d'honorer la résilience des jeunes patients et l'importance de la recherche continue.

« Alors que nous poursuivons notre première année avec L'espoir sur roues de Hyundai au Canada, il est extrêmement émouvant de voir comment chaque cérémonie d'empreintes rassemble les communautés pour soutenir les enfants et les familles touchés par le cancer », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration de Hyundai Canada, qui voit aussi à l'administration de L'Espoir sur roues de Hyundai. « Aujourd'hui, au CHEO, nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de chercheurs de renommée mondiale, d'équipes de soins dévouées et de jeunes patients inspirants, alors que nous travaillons à un avenir sans cancer infantile. Ce n'est que le début de notre engagement, et nous sommes honorés de contribuer à faire avancer les choses, une empreinte à la fois. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif nouvellement créé et enregistré qui se consacre au financement de la recherche et des soins ainsi qu'à la sensibilisation afin de soutenir les jeunes patients atteints de cancer et les survivants. Ce don au CHEO s'inscrit dans le cadre de l'engagement de plus de 4 M$ que L'espoir sur roues de Hyundai s'est engagé à verser d'ici 2025 pour soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada, marquant ainsi le début d'un engagement annuel pour le financement de la recherche sur le cancer chez les enfants. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de contribuer à un avenir meilleur pour les enfants en soutenant les communautés où vivent et travaillent ses employés.

À propos du CHEO

Situé dans la capitale du Canada, le CHEO est un établissement de santé de renommée mondiale dont la mission est de fournir des soins et un soutien exceptionnels aux enfants, aux adolescents et à leurs familles. Ouvert en 1974, le CHEO offre une gamme complète de soins et de services pédiatriques spécialisés aux enfants de l'est et du Nord de l'Ontario, de l'ouest du Québec et du Nunavut. Notre site abrite un hôpital, un centre de traitement pour enfants, une école et un institut de recherche, et est affilié à l'Université d'Ottawa en tant que centre universitaire des sciences de la santé. Nommé meilleur employeur dans le secteur de la santé au Canada par Forbes en 2024 et 2025, nous comptons plus de 6 500 employés, cliniciens, scientifiques et chercheurs, ainsi que des bénévoles, qui travaillent tous ensemble pour aider les enfants et les adolescents à mener une vie meilleure.

À propos de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai sera un organisme sans but lucratif enregistré qui se consacre à la recherche d'un remède contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, L'espoir sur roues de Hyundai apporte son soutien à la recherche par le biais de subventions ainsi qu'aux soins et à la survie, par le biais de dons à impact. Lancé pour la première fois aux États-Unis en 1998, il est aujourd'hui l'un des plus importants organismes à but non lucratif pour la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 226 concessionnaires canadiens.

