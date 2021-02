Parmi ces évaluations, 40 985 propriétaires ont attribué à leurs véhicules un score global de 10/10, tandis que 23 208 propriétaires ont attribué à leur véhicule un score de 9/10. 16 940 propriétaires supplémentaires ont noté leurs véhicules 8/10. Cela signifie que plus de 93% des propriétaires évaluent leurs produits Hyundai à 8/10 ou plus, et un peu moins de la moitié attribuant à leur véhicule un score parfait de 10.

En fin 2016, Hyundai s'est associée à Reevoo, une plateforme de collecte de contenu générée par les utilisateurs qui vérifie les vrais propriétaires pour recueillir des informations qui permettent à une entreprise ou à un fabricant de mesurer leurs propres performances et d'améliorer leurs offres d'année en année.

Ces notes représentent des niveaux de satisfaction exceptionnels, largement motivés par la fiabilité, la facilité d'utilisation, la fonctionnalité et le bon rapport qualité-prix du produit.

«La voiture a un excellent rapport qualité-prix. Adapté à la conduite et beaucoup d'espace pour le conducteur et les passagers », a déclaré un récent critique de Reevoo à propos du Santa Fe. «J'adore le confort et la sécurité de la voiture. Je me sens en sécurité avec toutes les fonctions de sécurité », a déclaré un autre client à propos de l'Elantra. Les évaluations et les notes sont disponibles en temps réel sur les pages des véhicules sur le site Web de Hyundai Canada.

Elantra est restée constante à un taux de 8,9 de 2017 à 2021

Tucson était à 8,88 en 2016 et est passé à 9,1 en 2021

Kona était à 9,0 en 2018 et est passé à 9,1 en 2021

Santa Fe était à 8,9 en 2017 et est passé à 9,2 en 2020

Sonata était à 8,9 en 2017 et est passée à 9,3 en 2021

Le Palisade est resté constant à un taux de 9,3 en 2020 et 2021

Le Venue est resté constant à un taux de 9,0 en 2020 et 2021

Ioniq était à 8,9 en 2017 et est passé à 9,0 en 2020

Lawrence Hamilton, directeur du marketing chez Hyundai Auto Canada, affirme que le partenariat avec Reevoo a été une excellente étape pour entrer en contact avec les clients au Canada et recevoir des commentaires directs sur les produits et services. «Nous accordons la priorité à la transparence des produits pour nos clients potentiels afin de nous assurer qu'ils prennent des décisions d'achat éclairées. Disposer d'un portail utilisateur accessible et vérifié crée une transparence totale et permet aux clients de publier ce qu'ils pensent vraiment de leurs véhicules. »

Hyundai Auto Canada a été le premier utilisateur nord-américain de Reevoo, après avoir signé des contrats à long terme pour la majorité des constructeurs automobiles européens. Reevoo fournit également ses services au secteur plus large des biens de consommation au-delà de l'automobile, y compris les services financiers, la vente au détail et les fournisseurs de voyages.

Au cours des cinq dernières années, Hyundai s'est constamment bien classée dans les études initiales de qualité et de fiabilité, ainsi que dans les rapports consommateurs.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Au sujet de Reevoo

Reevoo est une solution martech qui fournit des critiques validées de produits et de services à un large éventail d'entreprises mondiales. Avec une base solide basée sur la collecte et la publication d'avis uniquement d'acheteurs vérifiés, Reevoo étend sa confiance et son intégrité aux entreprises de plus de 60 pays dans 30 langues.

