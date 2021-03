MARKHAM, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. (HAC) est fière d'annoncer qu'elle figure sur la liste 2021 des meilleurs lieux de travail™ pour les femmes. Hyundai Canada est la seule entreprise de l'industrie automobile à recevoir cette désignation au Canada après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work®.

« Cette nomination témoigne de nos efforts dans le domaine de la diversité et de l'égalité. Être sur la liste des meilleurs lieux de travail pour les femmes reflète l'importance de la diversité et les progrès que nous faisons pour éliminer les obstacles et assurer l'équité au sein de notre organisation et de notre industrie. Non seulement, ceci fait de nous une meilleure communauté, mais également un environnement positif qui répond à tous nos consommateurs sur ce front », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada.

Hyundai Canada travaille d'arrache-pied pour réduire les inégalités hommes-femmes et offrir un milieu de travail équitable. Avec 35 pour cent de femmes au sein de sa main-d'œuvre, l'entreprise a mobilisé ses efforts pour créer l'égalité des chances et bâtir une culture à l'origine d'un environnement de travail plus productif.

En outre, les femmes à Hyundai ont créé un groupe de ressources dédié aux employés appelé Women at HAC dans le but de promouvoir le dialogue pour le changement et l'autonomisation des femmes au sein de l'équipe, des clients et des partenaires. Grâce au mentorat, au bénévolat et au perfectionnement professionnel, les employés ont collaboré au sein de l'entreprise et de sa communauté pour remettre en question les perceptions tout en créant et en renforçant les liens et la présence des femmes en affaires.

La liste des meilleurs lieux de travail™ pour les femmes est bâtie à partir des retours directs des employés de centaines d'entreprises interrogés par Great Place to Work®. Les données recueillies indiquent un degré de confiance de 90 pour cent avec une marge d'erreur de plus ou moins 5 pour cent.

Pour être éligibles, les entreprises doivent être certifiées Great Place to Work® au cours de la dernière année, avoir leur siège social au Canada, compter au moins 15 femmes au sein de leurs employés et au moins 90% des effectifs doit confirmer que le personnel est traité équitablement, quel que soit leur sexe. Ensuite, Great Place to Work® détermine son classement sur la base de la note globale de l'Indice de Confiance des femmes.

Hyundai Canada a été reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail™ au Canada en 2018, 2019 et 2020. L'entreprise a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail™ pour la santé mentale en 2020 et meilleurs lieux de travail™ pour les femmes en 2019. L'organisation a été certifiée Great Place to Work en 2017.

À propos de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

À propos de Great Place to Work®:

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de culture de lieux de travail hautement fiables et à haute performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures professionnelles exceptionnelles. Suivez GPTW en ligne sur www.greatplacetowork.ca et sur Twitter : @GPTW_Canada.

