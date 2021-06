« Depuis que l'IONIQ 5 a été dévoilée plus tôt cette année, c'est le véhicule que nos concessionnaires, clients existants et nouveaux fans de la marque Hyundai ont le plus hâte de découvrir, et nous comprenons pourquoi. L'IONIQ 5 offre un design avant-gardiste, la polyvalence, l'espace et les capacités d'un véhicule utilitaire, le tout avec un coût accessible et le plaisir de conduite propres aux véhicules entièrement électrique », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada.

La progression rapide du secteur des véhicules électriques de Hyundai Canada

Avec ce lancement, Hyundai Canada s'engage à mener et diriger la croissance de l'adoption des véhicules électriques grand public au Canada et à répondre aux besoins du nombre croissant de consommateurs qui souhaitent passer à un véhicule électrique. Exemple de cet engagement, Hyundai a récemment rendu ses quatre chargeurs rapides situés au siège social de Hyundai Canada à Markham, en Ontario, gratuits et accessibles à tous les propriétaires de véhicules électriques, qu'ils soient clients de Hyundai ou non.

L'IONIQ 5 rejoint ainsi un portefeuille sans émission déjà important chez Hyundai, composé en plus de l'IONIQ, du Kona EV et du VUS à pile à combustible NEXO. Par ailleurs, pour ceux qui recherchent des options rechargeables ou hybrides, Hyundai propose également des versions électrifiées des véhicules IONIQ, Elantra, Sonata, Tucson et Santa Fe.

Avec plus de la majorité du portefeuille maintenant électrifié, les concessionnaires Hyundai Canada sont pleinement engagés à améliorer leurs opérations afin de continuer à offrir une expérience client exceptionnelle à chaque instant. L'ensemble du réseau de concessionnaires Hyundai Canada est maintenant pleinement engagé à devenir certifié électrique conformément aux normes du concessionnaire Hyundai. Ces normes comprennent : l'amélioration de la capacité de charge, une formation approfondie pour le personnel des concessionnaires et l'achat des outils nécessaires pour entretenir les batteries des véhicules électriques.

En outre, l'IONIQ 5 fait partie du plan de Hyundai Motor Group visant à introduire 23 modèles entièrement électriques et à en vendre 1 million d'unités dans le monde d'ici 2025. Après le lancement de l'IONIQ 5, Hyundai élargira sa gamme avec l'IONIQ 6, une berline électrique intermédiaire, et l'IONIQ 7, un plus grand VUS électrique.

« L'IONIQ 5 répond aux besoins de la gamme et aux préoccupations globales en matière d'espace et de fonctionnalité auxquels de nombreux clients font face quand il s'agit de choisir la conduite électrique. Non seulement, l'IONIQ 5 est un véhicule qui redéfinit les possibilités du style de vie électrique, mais elle se présente aussi comme la prochaine étape de Hyundai en matière de véhicule sans émissions», conclut Romano. « Le marché et ses offres évoluent. Le client canadien commence progressivement à adopter l'idée de conduire électrique, et comme à son habitude, Hyundai est prêt à satisfaire leurs attentes et bien plus."

Les Canadiens peuvent commencer à précommander l'IONIQ 5 dès aujourd'hui. Pour plus d'informations et pour pré-commander l'IONIQ 5 VUS, veuillez visiter https://www.hyundaicanada.com/en/coming-soon/2022-ioniq-5/pre-order

À propos de la Hyundai IONIQ 5

L'IONIQ 5 est livrable avec différents groupes motopropulseurs répondant aux besoins de chaque client. Les clients bénéficient d'un choix de deux batteries - 77,4 kWh ou 58 kWh - et de deux configurations de moteur électrique, soit avec moteur arrière seulement, soit avec moteurs avant et arrière. La configuration haut de gamme à deux moteurs procure la traction intégrale (AWD) avec une puissance combinée de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi. Une IONIQ 5 dotée de cette configuration peut passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. La configuration avec moteur à l'arrière seulement - une propulsion aux roues arrière (2WD) - avec moteur arrière et pack batterie 77,4 kWh affiche une puissance de 225 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

Lorsque dotée d'un seul moteur (2 roues motrices) et de la batterie de 77,4 kWh, l'autonomie maximale ciblée de l'IONIQ 5 avec une seule recharge est de 480 km. Les autonomies estimées de la gamme des IONIQ 5 au Canada sont les suivantes :

MODÈLE AUTONOMIE ESTIMÉE Essential RWD SR 354 kilomètres Preferred RWD SR 354 kilomètres Preferred AWD LR w/Ultimate Package 400 kilomètres Preferred AWD LR 435 kilomètres Preferred RWD LR 480 kilomètres

L'IONIQ 5 devient la référence pour redéfinir le mode de vie de la mobilité électrique avec des fonctionnalités durables et innovantes. L'IONIQ 5 est construit avec la plateforme entièrement électrique de Hyundai appelée aussi Electric-Global Modular Platform (E-GMP), qui lui permet d'avoir des proportions uniques sur un empattement allongé de 3 000 mm - l'empattement le plus long de la gamme de produits nord-américaine de Hyundai. Avec des porte-à-faux courts et aucun encombrement moteur vers l'avant, l'ensemble du véhicule devient utile, et avec l'E-GMP, IONIQ 5 propose un design intérieur innovant avec des matériaux respectueux de l'environnement. Bon nombre des points de contact dans l'habitacle - sièges, garniture de toit, garnitures des portières, plancher et accoudoirs - font appel à des matériaux écologiques et de sources durables et les couleurs inspirées de la nature. Ces matériaux proviennent notamment de bouteilles PET recyclées, de fils végétaux (bio PET) et de fils de laine naturelle, sans compter l'utilisation de cuir éco-traité aux extraits végétaux et de la peinture biologique aux extraits végétaux.

Là où l'IONIQ 5 brille vraiment, c'est dans sa fonctionnalité de charge, surclassant les capacités des concurrents de la génération précédente. La fonction de charge de l'IONIQ 5 peut prendre en charge les infrastructures de charge 400V et 800V. La plateforme offre une capacité de charge de 800V et peut prendre en charge une charge de 400V, sans avoir besoin de composants ou d'adaptateurs supplémentaires. Le système de charge multiple est la première technologie brevetée au monde qui fait fonctionner le moteur et l'onduleur pour augmenter de 400V à 800V pour une compatibilité de charge stable.

De solides performances combinées à une charge ultra-rapide et à une fonction de charge (V2L) ainsi qu'à des fonctionnalités avancées de connectivité et d'assistance à la conduite offrent l'expérience ultime en voiture tout en garantissant la sécurité. L'IONIQ 5 offre de nombreuses technologies de pointe et fonctionnalités de sécurité. Pour la première fois dans un véhicule Hyundai, l'IONIQ 5 dispose d'un affichage tête haute (HUD) avec mode de réalité augmentée (AR), transformant le pare-brise en écran d'affichage. Les autres caractéristiques comprennent l'assistance à la conduite qui rend la conduite sur autoroute plus pratique et la suite de technologies de sécurité de Hyundai telles que l'assistance anticollision avant, l'assistant intelligent de limitation de vitesse et l'avertissement d'attention du conducteur.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, veuillez visiter www.hyundainews.ca ou contacter:

