Depuis sa création en 1954, l'organisme Jeunesse au Soleil est une pierre angulaire de la communauté à but non lucratif de Montréal. Il offre aux individus et aux familles des services de soutien à leurs besoins fondamentaux et au maintien de leur intégrité. Parmi le large éventail d'initiatives qu'offre Jeunesse au Soleil, Hyundai est fier de soutenir le domaine particulier de la promotion du développement social et intellectuel des jeunes, puisque 40 % de la population la plus vulnérable de Montréal sont des jeunes.

« Hyundai et l'organisme Jeunesse au Soleil partagent des priorités semblables, en particulier sur la prévention et l'exclusion; ce qui nous a permis de réaliser notre vision en améliorant la qualité de vie des jeunes, et ce, à long terme», a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada. « Tout le monde devrait avoir les mêmes chances de réussite sur le plan scolaire, et nous sommes honorés de faire notre part pour aider à éliminer certains obstacles grâce à ce don. »

Depuis le début du confinement lié au COVID-19, Jeunesse au Soleil a dû suspendre ses activités de tutorat, de sports et de loisirs, en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des jeunes. En ces temps difficiles, les jeunes issus de familles défavorisées ont plus que jamais besoin de services de tutorat, d'activités sportives et récréatives. C'est pour cette raison que Jeunesse au Soleil a alloué les fonds donnés par Hyundai Canada à ses programmes de tutorat et mentorat, à l'achat d'ordinateurs et autres matériels pour soutenir nombre d'étudiants dans leurs parcours scolaires.

