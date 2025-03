Ce don est l'un des premiers présentés par L'espoir sur roues de Hyundai au Canada, un organisme sans but lucratif nouvellement formé et enregistré qui se consacre au soutien des patients et des survivants du cancer pédiatrique grâce au financement de la recherche et à la sensibilisation visant à aider à mettre fin au cancer chez les enfants. Cette contribution au CHU Sainte-Justine fait partie des fonds de plus de 4 millions de dollars engagés en 2025 visant à soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à l'échelle nationale -- ce n'est que le début de l'engagement annuel soutenu de L'espoir sur roues de Hyundai dans le financement de la recherche sur le cancer chez les enfants au Canada.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Hyundai Canada pour son soutien généreux et son engagement auprès des enfants atteints de cancer et leur famille », a déclaré Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « L'investissement à long terme dans la recherche pédiatrique est essentiel afin de faire progresser les soins ; et le lancement de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada marque une étape importante dans le financement de la recherche à l'échelle nationale. Nous apprécions profondément le dévouement de Hyundai qui mènera à des percées majeures au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine, et l'impact vital que L'espoir sur roues de Hyundai aura sur la vie des enfants du Québec confrontés à un diagnostic de cancer. »

Reconnu comme étant un chef de file en oncologie pédiatrique en Amérique du Nord, le CHU Sainte-Justine abrite le centre d'excellence national de greffe de moelle osseuse et de sang de cordon et représente l'un des cinq centres pédiatriques les plus actifs en matière de greffe de sang de cordon ombilical en Amérique du Nord. Le don de L'espoir sur roues de Hyundai contribuera non seulement à financer des recherches essentielles, mais fournira également un soutien crucial aux programmes de soins aux patients et aux survivants.

« Nous sommes fiers de soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine alors que nous lançons L'espoir sur roues de Hyundai au Canada », a déclaré Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Chez Hyundai, le progrès pour l'humanité est au cœur de tout ce que nous faisons, et peu de causes ont plus d'impact que la lutte contre le cancer chez les enfants. Le réputé programme d'oncologie du CHU Sainte-Justine joue un rôle essentiel dans la prestation de soins exceptionnels et dans l'avancement de la recherche pour les enfants à travers le Québec. En travaillant ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir aux familles en aidant à combler les déficits de financement critiques. »

Des représentants du CHU Sainte-Justine et de sa Fondation ont accepté le chèque de 1 million de dollars lors d'une conférence de presse le mercredi 12 mars, organisée par Hyundai Canada.

L'événement a réuni des représentants de Hyundai Canada, de la Fondation CHU Sainte-Justine et des patients ambassadeurs du CHU Sainte-Justine pour la cérémonie d'empreintes de mains, unique à L'espoir sur roues de Hyundai. Cette tradition venant du cœur, se tenant lors de chaque événement de L'espoir sur roues de Hyundai, invite les enfants et les familles touchés par le cancer -- ainsi que les donateurs, les chercheurs et ceux qui les soutiennent -- à laisser leurs empreintes de mains peintes sur un véhicule Hyundai, créant ainsi un puissant symbole d'espoir dans la lutte commune contre le cancer chez les enfants et la recherche d'un remède.

Hyundai Canada se consacre à soutenir les communautés dans lesquelles ses employés vivent et travaillent et à créer un avenir meilleur pour tous, en commençant par les jeunes du Canada. Chaque année, L'espoir sur roues de Hyundai distribuera des dons à la recherche et au soutien aux institutions et aux organisations au Canada, contribuant ainsi à faire progresser les traitements et à améliorer les résultats pour les enfants atteints de cancer.

Au sujet de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leur famille. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions, ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

