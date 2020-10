MARKHAM, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui ses meilleures ventes à ce jour pour le mois de septembre, ce qui marque son deuxième mois consécutif de ventes records. Au total, 12 614 unités ont été vendues en septembre, une augmentation de 5,8 % par rapport au même mois l'an dernier.

« La demande continue pour nos produits de pointe comme la Kona et la toute nouvelle Sonata a permis à la marque d'atteindre un nouveau record ce mois-ci », a déclaré Ken Maisonville, directeur des ventes nationales à Hyundai Canada. « Nous prévoyons également un quatrième trimestre positif avec le lancement de la toute nouvelle Elantra et la refonte du Santa Fe qui attirera fortement les acheteurs canadiens. »

Kona continue d'être le véhicule le plus vendu dans sa catégorie depuis plus d'un an et demi, avec 3 608 unités vendues ce mois-ci, une augmentation de 70 % par rapport au même mois en 2019.

En septembre, les ventes du Kona EV ont augmenté de façon importante. Les ventes de 805 unités représentent une augmentation équivalant à plus de quatre fois le volume de l'an dernier, soit 170 unités.

Les Ioniq et Sonata hybrides ont également connu des hausses importantes en septembre par rapport à l'an dernier, soit 27 % et 189 % respectivement. Pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques au Canada, Hyundai a récemment réussi à augmenter son offre et à ainsi satisfaire ses clients sur le marché.

Le Palisade a franchi une étape importante ce mois-ci, avec 755 unités vendues, ce qui représente ses ventes les plus élevées en septembre. La Santa Fe a connu une augmentation en septembre, surpassant de 32 % les niveaux de ventes de l'année dernière, avant la pandémie.

Produits du mois de septembre et nouvelles de l'entreprise

Le tout nouveau Tucson : Dévoilé le 14 septembre, le Tucson est le modèle le plus vendu de Hyundai Motor à l'échelle mondiale et représente sa vision de la conception progressive, des groupes motopropulseurs économiques et des technologies de pointe.

Kona et modèle N Line : Le nouveau Hyundai KONA présente une conception élégante, et pour la première fois, sera offert en garniture N Line.

Sonata N Line : Hyundai a dévoilé la conception très attendue de sa Sonata N Line 2021, qui promet une expérience d'accélération électrisante et une performance accrue pour la berline la plus flamboyante sur la route à ce jour.

Modèle Ventes Variation en % Accent 260 - 28 % Elantra 2 195 - 38 % Veloster 72 - 16 % Ioniq 372 + 27 % Sonata 224 - 5 % Venue 821 S.O. Kona 3 608 + 70 % Tucson 2 292 - 26 % Santa Fe XL 2 015 + 32 % Palisade 755 + 18 %

