Hyundai Canada annonce un quatrième mois consécutif de ventes record et affiche ses meilleurs résultats pour le mois de novembre

MARKHAM, ON, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui les meilleurs résultats de vente à ce jour pour le mois de novembre, marquant le quatrième mois consécutif de ventes record de la marque. Au total, 10 582 unités ont été vendues en novembre, soit une augmentation de 5,1% par rapport au même mois en 2018. Jusqu'à présent, en 2019, Hyundai Canada a vendu 125 400 unités, une augmentation de 3,6% par rapport à la même période l'an dernier.

« C'est formidable de constater que le Kona continue d'être si bien accueilli par les Canadiens, ayant enregistré des résultats exceptionnels dans son segment depuis son lancement », a déclaré Ken Maisonville, Directeur des ventes chez Hyundai Auto Canada Corp. « Avec le nouveau Venue et l'arrivée de la nouvelle Sonata chez les concessionnaires dans les semaines à venir, nous nous attendons à une excellente conclusion pour cette année incroyablement réussie. »

Les ventes de Hyundai ont atteint un autre record en novembre avec une part de marché de 7,5%, contre 7,1% l'an dernier.

Kona reste le leader incontesté de son segment, devant le Kicks en deuxième et le Qashqai en troisième. Les ventes du Kona les dépassent par 661 et 817 unités, respectivement.

Elantra conserve sa place dans les 3 meilleurs de son segment depuis le début de l'année, avec une part de marché de 14,3%.

Modèle Ventes Différence (%) Accent 365 - 57,2 % Elantra 3 643 + 26,8 % Veloster 69 - 6,8 % Ioniq 42 - 88,2 % Sonata 124 - 80,8 % Venue 8 --- Kona 2 253 + 91,9 % Tucson 2 342 - 0,3 % Santa Fe 1 243 - 6,1 % Palisade 493 ---

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

