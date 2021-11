Les premiers véhicules IONIQ 5 qui commenceront à arriver dans les salles d'exposition au mois de décembre seront distribués partout au Canada, et prioritairement à plus de 2 000 Canadiens ayant déposé une précommande.

Prix canadiens des IONIQ 5 2022 de Hyundai :

MODÈLE AUTONOMIE ESTIMÉE PDSF ($CAD) Essential 354 kilomètres 44 999 $ Preferred 354 kilomètres 46 999 $ Preferred Long Range 480 kilomètres 51 999 $ Preferred AWD Long Range 415 kilomètres 54 999 $ Preferred AWD LR avec ens. Ultimate 400 kilomètres 59 999 $

Transport et préparation : 1 825 $

« L'IONIQ 5 offre les caractéristiques distinctives du segment populaire des multisegments : utilité, espace, design de pointe, technologie de sécurité avancée et traction intégrale livrable. Avec l'IONIQ 5, les Canadiens bénéficient de tout cela, en plus de l'avantage supplémentaire d'un véhicule entièrement électrique conçu à partir d'une page blanche », a affirmé Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Nous avons constaté un niveau d'enthousiasme sans précédent des clients et des concessionnaires pour l'IONIQ 5, et nous sommes heureux d'offrir un véhicule électrique de très grande valeur, livrable avec une variété d'options de batteries et de boîtes de vitesse ».

Faits saillants de l'IONIQ 5 :

L'IONIQ 5 repose sur la plateforme modulaire électrique mondiale E-GMP (Electric-Global Modular Platform) unique à Hyundai, procurant plus d'espace intérieur et des performances optimales.

L'IONIQ 5 fait partie du plan de Hyundai Motor Group visant à lancer 23 modèles de véhicules électriques à batterie (VEB) avec des ventes de 1 million d'unités VEB à travers le monde d'ici 2025.

Charges multiples ultra rapides de 800 volts (de 10 % à 80 % en 18 minutes).

Fonction de source électrique (V2L - Vehicle-to-Load) pouvant alimenter de petits appareils et dispositifs électriques et même charger d'autres véhicules électriques.

Objectif d'autonomie jusqu'à 480 kilomètres.

La nouvelle plateforme E-GMP contribue à améliorer les performances, le dynamisme de la conduite et à optimiser le volume intérieur (espace d'une grande voiture dans un VUC compact).

Matériaux écologiques et couleurs inspirées de la nature en de nombreux points de contact.

L'IONIQ 5 est le premier modèle de la nouvelle gamme de véhicules électriques IONIQ de Hyundai.

Long empattement de 300 cm (118,1 po) - L'IONIQ 5 possède l'empattement le plus long de toute la gamme des véhicules Hyundai en Amérique du Nord.

Éléments d'éclairage de pointe « pixels paramétriques » à DEL.

Pare-chocs avant au design accrocheur en forme de V intégrant des phares de jour distinctifs.

Poignées de portière affleurantes procurant une surface épurée et un plus grand aérodynamisme.

Formes avant et arrière du véhicule se mariant au niveau des portières; un autre exemple de l'approche de design « dynamisme paramétrique » de Hyundai.

L'IONIQ 5 est offerte au Canada avec deux options de bloc de batterie (58 kWh ou 77,4 kWh) et divers systèmes d'entraînement répondant aux besoins de chaque client.

Avec la batterie de 77,4 kWh, les clients peuvent opter pour l'une de deux configurations de moteur électrique, soit une option avec moteur arrière seulement, soit avec un moteur à l'avant et à l'arrière.

batterie de 77,4 kWh, les clients peuvent opter pour l'une de deux configurations de moteur électrique, soit une option avec moteur arrière seulement, soit avec un moteur à l'avant et à l'arrière. La configuration haut de gamme à deux moteurs est dotée de la traction intégrale (AWD) et affiche une puissance combinée de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi. Dans cette configuration, l'IONIQ 5 peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes.

La configuration avec moteur à l'arrière seulement - une propulsion aux roues arrière (2WD) - affiche une puissance de 225 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

L'IONIQ 5 est le premier véhicule Hyundai à être doté de l'assistance à la conduite sur autoroute 2 (HDA 2) facilitant encore davantage la conduite sur autoroute. Le système HDA 2 conserve une distance et une vitesse prédéterminées par rapport au véhicule devant lors de la conduite sur autoroute.

L'IONIQ 5 est dotée d'un affichage tête haute en réalité augmentée (AR HUD), une première chez Hyundai, transformant le pare-brise en un écran d'affichage.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et de ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

