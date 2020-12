Hyundai Canada annonce les meilleures ventes de novembre des Ioniq, Kona, Tucson et Palisade de son histoire

MARKHAM, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui des ventes record en novembre pour quatre de ses modèles les plus vendus, soit les Ioniq, Kona, Tucson et Palisade.

« Nous ne cessons d'améliorer notre gamme de produits en faisant appel aux technologies les plus avancées qui soient, tout en offrant une variété de groupes motopropulseurs répondant à tous les besoins des clients », affirme Ken Maisonville, directeur des ventes nationales chez Hyundai Canada. « Hyundai prévoit offrir de nombreux nouveaux produits l'année prochaine, à commencer par la toute nouvelle Elantra 2021 arrivée ce mois-ci, le Santa Fe amélioré et le Tucson 2022. »

Ioniq a réalisé ses meilleures ventes pour un mois de novembre avec 376 unités vendues, surpassant son précédent record de 357 unités vendues en novembre 2018.

Le Kona continue de dominer son segment tout en réalisant à la fois son meilleur résultat de vente pour un mois de novembre avec 2,474 unités vendues. En raison d'une forte demande pour les véhicules électriques et d'une augmentation des stocks disponibles, les livraisons de Kona électrique ont augmenté de 9% en novembre.

La demande soutenue de VUS a permis aux Tucson et Palisade de réaliser des ventes records en novembre avec 2,372 et 619 unités vendues, respectivement.

La toute nouvelle Sonata a enregistré une forte augmentation de 171% avec des ventes de 336 unités en novembre. Le Venue a également bien performé en novembre avec des ventes de 1,088 unités à son premier mois complet sur le marché.

Nouvelles corporatives et sur les produits de novembre

Prix de la Sonata N Line 2021 : Le 11 novembre dernier, Hyundai a annoncé le prix de la Sonata N Line 2021 offerte dans une version unique de haute performance à 37 999 $.

Luc Donckerwolke CCO : Hyundai Motor Group a annoncé la nomination de Luc Donckerwolke au nouveau poste de directeur principal de la création (CCO - Chief Creative Officer) avec pour responsabilité d'établir des collaborations avec des concepteurs de premier plan et de mener des études de conception pour les solutions de mobilité d'avenir.

Modèle Ventes Variation (%) Accent 50 -86% Elantra 1 428 -61% Veloster 44 -36% Ioniq 376 +795% Sonata 336 +171% Venue 1 088 S.O. Kona 2 474 +10% Tucson 2 372 +1% Santa Fe 848 -32% Palisade 619 +26%

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

