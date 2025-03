« J'ai bien hâte de relever ce nouveau et passionnant défi chez Hyundai Canada, où je poursuivrai mon approche de communication axée sur l'honnêteté, l'ouverture et la transparence dans tout ce que j'entreprends », affirme M. Ross. « Tout au long de ma carrière, je me suis concentré sur le renforcement de la confiance et de l'engagement du public de façon significative, en assurant la clarté des communications - que ce soit avec les médias, le public ou les employés. Je suis impatient de travailler avec la talentueuse équipe de Hyundai Canada afin de communiquer l'engagement de l'entreprise envers le développement durable, tout en offrant un produit exceptionnel aux consommateurs automobiles canadiens. »

M. Ross apporte une expertise d'une grande richesse dans son nouveau rôle. Possédant une expérience de plusieurs décennies dans le secteur public, incluant des postes de haut niveau à la Commission des transports de Toronto et au sein de la Ville de Toronto, il est reconnu pour son approche stratégique de la gestion de crise, des relations avec les médias et de l'engagement du public. Sa capacité à gérer des problèmes complexes avec intégrité et clarté a fait de lui une voix respectée dans l'industrie des communications.

« Les antécédents exceptionnels de Brad en matière de communication stratégique, de gestion de crise et de renforcement de la confiance du public font de lui un atout inestimable pour notre entreprise », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Canada. « Nous sommes convaincus que son leadership et son expertise contribueront à renforcer notre marque et à approfondir nos liens avec les Canadiens. »

M. Ross arrive à un moment exceptionnel pour la marque, ayant récemment annoncé des changements importants à son leadership exécutif, ainsi que le lancement de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada, sa plus grande initiative RSC à ce jour. M. Ross sera responsable au quotidien de toutes les futures annonces et demandes internes et externes de l'entreprise et de RSC.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, VUS et véhicules électrifiés riche de technologies. Aujourd'hui, avec plus de 226 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 « Meilleurs lieux de travailMC » au Canada au cours des sept dernières années par l'institut Great Place to Work®.

Brad Ross , directeur senior, communications corporatives, Hyundai Canada

