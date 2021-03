Hyundai Canada en hausse de 2,4% et surpasse encore une fois l'industrie

Industrie en baisse de 9,9%

MARKHAM, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. a annoncé aujourd'hui avoir réalisé des ventes de 7 782 unités en février, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au même mois l'an dernier. Les multisegments et VUS de Hyundai ont affiché de solides gains, de même que le multisegment compact tout électrique de la marque, le Kona électrique.

Kona demeure le véhicule le plus populaire dans son segment avec des ventes totales de 2 058 unités, en hausse de 27,6 % par rapport à février 2020. Le Palisade a enregistré pour sa part un gain de 37,8 %, pour un total de 605 unités. Alors que Hyundai Canada ne cesse d'accroitre sa gamme de véhicules électriques et son impact écologique positif en tant que deuxième plus grand distributeur de véhicules électriques au Canada, le Kona électrique a enregistré un gain significatif de 70,3 % pour un total de 356 unités.

Populaires auprès des consommateurs des segments des voitures compactes et des VUS intermédiaires, les Elantra et Santa Fe ont terminé en force avec des ventes de 1 458 et 848 unités respectivement.

« Grâce à nos programmes améliorés et à notre offre de produits, nous sommes convaincus que nos VUS et véhicules électriques continueront d'afficher de solides ventes durant toute l'année », a déclaré Ken Maisonville, directeur des ventes chez Hyundai Canada.

Nouvelles corporatives et sur les produits - Février

Dévoilement mondial de l'IONIQ 5 : Hyundai Motor Company dévoilé l'IONIQ 5, un nouveau véhicule électrique à batterie.

Hyundai Motor Group dévoile le TIGER, l'ultime prototype de véhicule de mobilité sans équipage.

Modèle Ventes Variation (%) Santa Fe 848 +6,5% Palisade 605 +37,8% Kona 2 058 +27,6% Sonata 213 -15,8% Elantra 1 458 +3,4% Ioniq 334 -37,6% Venue 543 +2,1% Tucson 1 521 -9,0% Veloster 14 -77,8%

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

