« Je ne peux pas penser à une meilleure personne que Steve pour diriger Hyundai au Canada. Il possède une expérience inestimable grâce à ses nombreux postes à travers le monde, sans compter son état d'esprit axé sur le client et ses racines canadiennes », a déclaré Randy Parker, chef de la direction de Hyundai et Genesis Motor North America. « Avec la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides, l'arrivée de plus en plus de marques concurrentes et le besoin accru d'offrir à la fois commodité et transparence aux clients, l'industrie automobile n'a jamais évolué aussi rapidement qu'aujourd'hui. Steve a une véritable passion pour son travail et un esprit d'entreprise qui servira bien les membres de notre équipe, les concessionnaires et les employés à l'avenir. »

M. Flamand possède une expérience diversifiée d'une énorme richesse de plus de trois décennies dans l'industrie automobile. Les postes qu'il a occupés par le passé couvrent tout le spectre de l'industrie, incluant notamment la fabrication, les relations de travail, le marketing de produit, l'assurance qualité, la planification de portefeuille, la stratégie d'entreprise et numérique, les ventes, le service et le marketing.

Originaire de Blainville au Québec, M. Flamand a déménagé en Ontario à l'adolescence, où il a obtenu un diplôme en génie mécanique et un MBA, tous deux de l'Université Queen's. M. Flamand s'est ensuite lancé dans une carrière fulgurante chez General Motors, comprenant des postes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et en Chine.

« Don laisse derrière lui de grandes chaussures à remplir, mais en tant qu'admirateur des marques Hyundai et Genesis bien avant que je me joigne à l'entreprise, c'est vraiment un honneur d'occuper ce nouveau poste. J'ai très hâte de travailler avec l'équipe et nos concessionnaires afin de poursuivre le travail visant à procurer une ultime expérience de propriété à nos clients et à renforcer le leadership des marques en matière de technologie et de mobilité de l'avenir », a déclaré Steve Flamand, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada.

Tout au long de son mandat chez Hyundai Canada, Don Romano a guidé l'entreprise vers des ventes au détail et une part de marché records, faisant de Hyundai la deuxième plus grande marque d'importation au Canada. Il a également dirigé le lancement réussi de Genesis au Canada, qui est devenue la marque de luxe à la croissance la plus rapide au pays, avec sept années consécutives de croissance depuis sa création.

« Grâce au leadership de Steve, Hyundai a connu une croissance incroyable au cours des sept dernières années, atteignant des ventes records et devenant pour la première fois de son histoire la deuxième marque d'importation et la quatrième plus grande marque automobile au Canada », a déclaré Don Romano. « Steve a également joué un rôle majeur dans l'établissement de notre vision en matière de diversité et dans la promotion des femmes et des minorités à des postes clés, garantissant ainsi que le succès de Hyundai soit durable alors que le monde et notre environnement commercial évoluent à un rythme de plus en plus rapide. »

Dans son nouveau rôle, M. Flamand supervisera les opérations quotidiennes de Hyundai et de Genesis au Canada et de son réseau de 226 concessionnaires Hyundai et de 31 distributeurs Genesis à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client grâce à la numérisation dans l'ensemble de l'entreprise et en guidant la vision stratégique des marques.

« En implantant un cadre numérique et organisationnel avancé et de pointe que Steve a dirigé au cours des dernières années, les marques Hyundai et Genesis au Canada seront véritablement préparées à affronter les défis et les changements auxquels le marché automobile canadien sera confronté cette année et dans les années à venir », conclut M. Romano.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux consommateurs canadiens une gamme de voitures, VUS et véhicules électrifiés riche de technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 « Meilleurs lieux de travailMC » au Canada au cours des sept dernières années par l'institut Great Place to Work®.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca

